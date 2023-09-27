الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 قرى تستفيد من قافلة الأورمان الطبية بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم

قوافل مجانية
قوافل مجانية

شاركت جمعية الأورمان بالمنوفية مديرية التضامن الاجتماعى، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين ب (7) قرى وهي: منشأة غمرين، جذى، برهيم، عزبة القشلا، ومشط بمركز منوف، وقرية برشيم بمركز أشمون، وقرية كفر الدوار بمركز الباجور.

الكشف الطبي على المواطنين

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة محمد جمعة؛ لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأوضح أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل إشاعات وتحاليل لعدد 65 حالة.

تحمل نفقات نقل المرضى 

وأشار إلى أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مساعدة غير القادرين

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذَّت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

محافظة المنوفية قوافل مجانية قوافل علاجية مجانية ضمت 7قري الأسر الأولى بالرعاية الكشف المجاني علي غير القادرين

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