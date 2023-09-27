اليوم.. عرض "بصمات سيد درويش" و"جروب الماميز" بنادي سينما الأوبرا

يفتتح نادى سينما دار الأوبرا المصرية موسمه السينمائي الجديد، اليوم الأربعاء، بعرض فيلم "جروب الماميز" للنجمة يسرا اللوزي، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق العرض في تمام الساعة السابعة مساء، ويتبع العرض ندوة مع الجمهور تستضيف كل من المخرج عمرو صلاح، السيناريست غادة عبدالعال وتديرها الدكتورة هبة حمزة، ومن إعداد نورا غنيم، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

تفاصيل وأبطال فيلم جروب الماميز

فيلم "جروب الماميز"، تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى حول جروب لتطبيق "الواتس آب" خاص بإحدى المدارس يجمع 3 أمهات من طبقات اجتماعية مختلفة وتعاني اثنتان منهما (مريم ونادية) من علاقات سيئة مع أبنائهن فتقرر ملكة جمال مصر السابقة تقديم المساعدة للتقريب بينهن وبين أبنائهن وتتوالى الأحداث.

ويسلِّط الفيلم الضوء على قضية التعليم الخاص وحالة الضغط النفسي الذي تعيشه الأسر وخاصة الأمهات طوال العام الدراسي وذلك في إطار كوميدي اجتماعي غنائي.

فيلم جروب الماميز، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم يسرا اللوزى، روبى، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت وحازم إيهاب، تأليف إيهاب بليبل، إنتاج محمد رشيدى، ومن إخراج عمرو صلاح.

"بصمات سيد درويش" في نادي سينما أوبرا الإسكندرية

وفي سياق متصل، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بمئوية فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، حيث يعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما الفيلم الوثائقي "بصمات"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح أوبرا سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية والفنية للفنان سيد درويش، يعقبه ندوة فنية تستضيف المخرج وائل شركس، ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، ومن إعداد سماح عبداللاه.