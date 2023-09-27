بعد دعم "المتحدة" لها.. كيفية الاشتراك فى مبادرة GEN-Z والاستفادة منها

مبادرة GEN-Z من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير خلال الساعات الماضية لمعرفة تفاصيل المبادرة.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير لمعرفة كل ما يخص مبادرة GEN-Z، وذلك بعد دعم البرنامج وتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه إضافية للبرنامج الذي يشارك فيه طلاب الجامعات في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز 100 مليون جنيه.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من طلاب الجامعات المصرية، يرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر عنها البحث مؤخراً لمعرفة تفاصيل بر برنامج مبادرة GEN-Z، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

بعد دعم المتحدة لها.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة GEN-Z

تعتبر مبادرة GEN-Z من أكثر المبادرات دعماً للشباب، لأنها تستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية، وحث الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على إنشاء شركاتهم الناشئة، والذين لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على تحديات موجودة.

شروط التقديم في مبادرة GEN-Z

قدم برنامج GEN-Z مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين بالمبادرة:

1 - أن يتكون الفريق طالبان على الأقل ولا يزيد على 8 طلاب من ضمنهم قائد الفريق ويمكن أن يكون الفريق الطلابي من كليات مختلفة داخل نفس الجامعة.

2 - يجب تقديم نموذج خطة الأعمال بالإضافة إلى مقترح للميزانية ومقترح للمشروع ويتم توضيح فائدة المشروع والجهات والفئات المستفيدة.

3 - يفضل أن يكون هناك مشرف على الفريق الطلابي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

4 - لا يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريين الجنسية ومتاح الاشتراك للطلاب الوافدين كأحد قادة أو أعضاء الفرق الطلابية.

جدير بالذكر تقدم مبادرة GEN-Z طلاب الجامعات المصرية المقبلين على الفوز في المبادرة دعم مالي لكل فريق مؤهل بحد أقصى مبلغ 2 مليون جنيه كجوائز احتضان.

كيفية الاستفادة من مبادرة GEN-Z

يستطيع الشباب الاستفادة من مبادرة GEN-Z من خلال تحقيق أحلامهم وأبتكار مجموعة أقوى المشروعات لإفادة البلد من هذه المشروعات، وتعمل مبادرة GEN-Z على إخراج مواهب وأفكار طلاب الجامعات المصرية التعليمية من حيث الصناعات التكنولوجية في جميع التخصصات العلمية.