الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الشركة المتحدة تشكر الرئيس السيسى لدعمه برنامج ومبادرة "Gen-Z"

جريدة الدستور

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه لبرنامج "Gen-Z" وتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه إضافية للبرنامج الذي يشارك فيه طلاب الجامعات في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز 100 مليون جنيه.
وأعربت الشركة عن شكرها للرئيس لدعمه المواهب الرياضية والفنية والعلمية في كافة القطاعات المختلفة من خلال عدة برامج ومشاريع تشارك فيها المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات للإعلامية قد أعلنت منذ أيام عن إطلاق أحدث برامجها "Gen-z" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

البرنامج يهدف لنشر ثقافة الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية وحث الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على إنشاء شركاتهم الناشئة، وخاصة الذين لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق، وتتغلت على تحديات موجودة وتعود بالنفع على وطننا الحبيب، ويمكن لطلاب الجامعات المصرية المختلفة الاشتراك في البرنامج والتعرف على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي من هنــــــا.

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