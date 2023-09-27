ورشة عمل عن تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة بكفر الشيخ

نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ،ورشة عمل بحضور ممثل وحدة التراخيص بالجامعة (كلية الهندسة)، وأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية والعاملين بالمراكز التكنولوجية من موظفي شباك أمامى ومشرفين النظام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تلافي الملاحظات في قانون البناء الجديد

وتضمنت ورشة شرح وتوضيح كل مايخص تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة لتلافي الملاحظات الموجودة لدى الجامعة و لدى المراكز التكنولوجية على المنظومة لعدم تكرارها مرة أخرى عند تسجيل أى تراخيص جديدة، كما تضمنت الورشة والرد على جميع الاستفسارات من المراكز إلى ممثل الجامعة والعكس.

وفي وقت سابق ، فقد أطلق مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، برنامج "فاصلة" لدعم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة من المقبلين على التقاعد، وذلك في بادرة للمحافظة في هذا الشأن.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهمية البرنامج كونه موجه لفئة متفردة من العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة اتسمت بالعطاء الوظيفي والمهني على مدار سنوات العمل الحكومي ووجب على المحافظة تقديم الشكر لهم على المسيرة المهنية مع التأكيد على اعتزاز المؤسسة بمسيرتهم المهنية، وحثهم على نقل الخبرات والمعرفة للأجيال اللاحقة من العاملين بالمؤسسة.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن البرنامج يساهم في تعزيز قيمة الولاء المؤسسي، وقيام المؤسسة بدورها في دعم تلك الفئات بالتوجيه والإرشاد لا سيما أنهم مقبلين على مراحل اجتماعية ونفسية جديدة تحتاج إلى رسائل طمأنة وتقدير لما بذلوا من جهد على مدار سنوات العمل في الجهاز الإداري.

من جانبه أكد كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، أن "فاصلة" هو أحدث البرامج الحصرية التي صممها المركز خصيصًا وتحمل صفة التفرد في كونه البرنامج الأول من نوعه في المحافظة الذي يقدم للمقبلين على التقاعد في إشارة إلى أهمية الفئة المستهدفة.