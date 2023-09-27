الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة عمل عن تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة بكفر الشيخ

الورشة
الورشة

نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ،ورشة عمل بحضور ممثل وحدة التراخيص بالجامعة (كلية الهندسة)، وأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية والعاملين بالمراكز التكنولوجية من موظفي شباك أمامى ومشرفين النظام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تلافي الملاحظات في قانون البناء الجديد

وتضمنت  ورشة شرح وتوضيح كل مايخص تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة لتلافي الملاحظات الموجودة لدى الجامعة و لدى المراكز التكنولوجية على المنظومة لعدم تكرارها مرة أخرى عند تسجيل أى تراخيص جديدة، كما تضمنت الورشة والرد على جميع الاستفسارات من المراكز إلى ممثل الجامعة والعكس.

وفي وقت سابق ، فقد أطلق مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، برنامج "فاصلة" لدعم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة من المقبلين على التقاعد، وذلك في بادرة للمحافظة في هذا الشأن.

txt

مجلس جامعة كفر الشيخ يمنح درجة الماجستير والدكتوراه لـ 98 باحثا

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهمية البرنامج كونه موجه لفئة متفردة من العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة اتسمت بالعطاء الوظيفي والمهني على مدار سنوات العمل الحكومي ووجب على المحافظة تقديم الشكر لهم على المسيرة المهنية مع التأكيد على اعتزاز المؤسسة بمسيرتهم المهنية، وحثهم على نقل الخبرات والمعرفة للأجيال اللاحقة من العاملين بالمؤسسة.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن البرنامج يساهم في تعزيز قيمة الولاء المؤسسي، وقيام المؤسسة بدورها في دعم تلك الفئات بالتوجيه والإرشاد لا سيما أنهم مقبلين على مراحل اجتماعية ونفسية جديدة تحتاج إلى رسائل طمأنة وتقدير لما بذلوا من جهد على مدار سنوات العمل في الجهاز الإداري.

من جانبه أكد كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، أن "فاصلة" هو أحدث البرامج الحصرية التي صممها المركز خصيصًا وتحمل صفة التفرد في كونه البرنامج الأول من نوعه في المحافظة الذي يقدم للمقبلين على التقاعد في إشارة إلى أهمية الفئة المستهدفة.

قانون البناء الجديد كفر الشيخ مركز استدامه بكفر الشيخ اشتراطات البناء الجديدة بكفر الشيخ محافظات كفر الشيخ

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

بدون خسائر فى الأرواح.. سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته