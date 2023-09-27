الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

في لفتة إنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تكريم عدد من العلماء والأئمة والقراء في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، نزل الرئيس السيسي من منصة الاحتفال وتوجه لتكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، الذي يجلس على كرسي متحرك.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحضر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العلماء عبد الفتاح علي الطاروطي الكرسي المتحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الأوقاف المولد النبوي الشريف

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