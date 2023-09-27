الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ الأزهر: العالم اليوم فى أشد الحاجة إلى قانون علوى يعلن المساواة والعدل

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لأول مرة نسمع من قادة أكبر مؤسسة دولية أنشئت من أجل سلام الشعوب وحمايتها من الحروب والفقر والجوع و الجهل والمرض وهم يعترفون بفشل هذه المنظمة المهيبة، ويصرحوا عن أنها عجزت عن تحقيق السلام وهذا التصريح يصدر من مسئولين دوليين. 

وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم اليوم في أشد الحاجة إلى قانون علوي يعلن المساواة والعدل والمآخاة بين الناس ويحكم بينهم بالعدل، وهذا أمر لا نجده إلا في برامج النبوة والأنبياء.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.

أحمد الطيب شيخ الأزهر مؤسسة دولية الفكر الإسلامي احتفال المولد النبوي الشريف

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