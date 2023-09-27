شيخ الأزهر: العالم اليوم فى أشد الحاجة إلى قانون علوى يعلن المساواة والعدل

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لأول مرة نسمع من قادة أكبر مؤسسة دولية أنشئت من أجل سلام الشعوب وحمايتها من الحروب والفقر والجوع و الجهل والمرض وهم يعترفون بفشل هذه المنظمة المهيبة، ويصرحوا عن أنها عجزت عن تحقيق السلام وهذا التصريح يصدر من مسئولين دوليين.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم اليوم في أشد الحاجة إلى قانون علوي يعلن المساواة والعدل والمآخاة بين الناس ويحكم بينهم بالعدل، وهذا أمر لا نجده إلا في برامج النبوة والأنبياء.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.