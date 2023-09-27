الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسوان: الجامعات المصرية تعيش أزهى عصورها تحت رعاية القيادة السياسية

الاحتفالية
الاحتفالية

شاركت جامعة أسوان بوفد طلابي برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة، في احتفالية تفوق الجامعات المصرية، والتي كرم خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية دفعة ٢٠٢٣م، وذلك في استاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. 

تصريحات رئيس الجامعة حول احتفالية تكريم الرئيس طلاب الجامعات 

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن تكريم ودعم الرئيس للنماذج الطلابية المشرفة يعد حافزًا كبيرًا لخلق منافسة شريفة بين طلاب الجامعة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والأكاديمية والأنشطة الرياضية، والتي أكد عليها فخامة الرئيس السيسي، وأن الدولة تقدم الدعم الكامل للأبطال منهم في الألعاب المختلفة. 

وأضاف "عثمان" أن الجامعات المصرية تعيش أزهي عصورها تحت رعاية القيادة السياسية، والتي تؤمن بالعلم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الأمم والشعوب لا تتقدم إلا بعقول علمائها وسواعد شبابها أصحاب الفكر المستنير والأعمال الريادية التي تخلق جيلًا قادرًا على المنافسة في سوق العمل الدولية وليست المحلية فحسب.

وأعرب الدكتور أيمن عثمان عن بالغ سعادته بأبنائه من الطلاب المتفوقين والمكرمين من أبناء جامعة أسوان، مؤكدًا على دعم إدارة الجامعة لأبنائها المتميزين، ومساندتها لهم ليكونوا إضافة حقيقية لمجتمعهم في المستقبل. 

ولفت رئيس جامعة أسوان إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة عظيمة على نفوس الآباء والأمهات، ووسامًا على صدور هذا الجيل من أبناء الجامعات المصرية، وأيضًا يعد هذا التكريم ثمار وجهود أولياء الأمور الكبيرة التي بُذلت من أجل أبنائهم، ويحمل في طياته قيمة ومكانة كبيرة، داعيًا الطلاب إلى مواصلة الاستمرار في التفوق وحمل سلاح العِلم لبناء المستقبل، ورفع اسم مصر في سماء التميز والتفوق.

وثمن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للخريجين المتفوقين والمتميزين، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الحسي الوطني لدي الطلاب المشاركين بالاحتفالية المتميزين من أبناء الجامعة، والذين قاموا بالمشاركة في طابور العرض، والذين يبلغ عددهم 29 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية القادمة. 

جدير بالذكر أن وفد جامعة أسوان المشارك ضم كلًا: من الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، والدكتور لؤي سعد نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وطلاب الجامعة المتفوقين وعدد من العاملين بإدارة رعاية الشباب، واتحاد الطلاب. 
كما التقط الطلاب المكرّمون صورًا تذكارية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعبيرًا عن سعادتهم بهذا اللقاء الأبوي الذي يجسد مدى حب وتقدير طلاب الجامعة للقيادة السياسية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة أسوان الجامعات المصرية احتفالية التفوق رئيس جامعة أسوان

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