شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ستبقى منارة الإسلام ما بقى الليل والنهار

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه، رسول الإنسانية ورحمة الله للعالمين.

وقال الطيب خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبي الشريف، بحضور الرئيس السيسي: “نحتفل اليوم برسالة الرسول الكريم والتي سوف تبقى منارة الإسلام ما بقي الليل والنهار وضوءها الذي يرشدها ويصحح كلما ضلت الطريق”.

وأكد أن العلماء وتعاليم الأنبياء ضرورة للأمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات وإسعادهم في الدنيا والآخرة.