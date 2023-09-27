"الإسكان" تعتمد قيود المخطط الاستراتيجي العام لقرية الشوبك الشرقي بالجيزة

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 758 لسنة ٢٠٢٣بتعيدل قيود الارتفاع الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لقرية الشوبك الشرقي - مركز الصف بمحافظة الجيزة طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاعات ووفقًا للضوابط والشروط الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 758 لسنة ٢٠٢٣، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٣ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨٢ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٩٣ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته.

وتضمن أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري الصادر باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 18 قرية من قرى محافظة الجيزة رقم 5 لسنة ٢٠١٩؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع بكتابها رقم 1384 لسنة 2023 بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲۲ بالكتاب رقم (6151/د) بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲۲ على تعديل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجي العام لقرية الشوبك الشرقي بمحافظة الجيزة طبقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها مع الالتزام بباقي شروط وضوابط الموافقة رقم (۲۰۱۲/۱۱۸۷) الصادرة بالكتاب رقم (٧٨٤٩/ د) بتاريخ 2/5/2012 ؛ وعلى كتاب محافظة الجيزة رقم (۲۸۳) بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱۱ والمتضمن الموافقة على تعديل قيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطلب السير في استكمال إجراءات الاعتماد لقرية الشوبك الشرقي بمحافظة الجيزة ؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب تعديل قيود الارتفاعات الخاصة بقرية الشوبك الشرقي - مركز الصف بمحافظة الجيزة.

قـــــــرر:(المادة الأولى) تعدل قيود الارتفاع الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لقرية الشوبك الشرقي - مركز الصف بمحافظة الجيزة طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاعات ووفقًا للضوابط والشروط الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.