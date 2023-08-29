الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ7 قرى بالخانكة

محافظ القليوبية يعتمد
محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ7 قرى بالخانكة

أعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لعدد 7 قرى لمركز ومدينة الخانكة، وهم قرى مركز سرياقوس والجبل الأصفر وعرب العليقات وعرب العيايدة والمنية والقلج و23 يوليو. وقد قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات من خلال أحد المكاتب الاستشارية، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التنمية المحلية. كما تم الإعداد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي من محافظ القليوبية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أهمية هذه الخطوة الخاصة بإعتماد المخطط التفصيلي للمدينة، للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني، وتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة. كما يهدف ذلك إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المساكن الملائمة والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاعتماد كافة المخططات التفصيلية لجميع قرى ومراكز ومدن محافظة القليوبية في القريب العاجل، من أجل مصلحة المواطنين ووقف الزحف العمراني العشوائي ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في كافة مناطق المحافظة.

كما أشار إلى وجود لجان متخصصة للمرور اليومي على كافة مناطق المحافظة لرصد أي حالات تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ الإزالة الفورية في مهد المخالفة طبقًا للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، حفاظًا على أمن مصر الغذائي وحقوق الأجيال القادمة.

محافظ القليوبية المخطط التفصيلي مدينة الخانكة لواء عبدالحميد الهجان الزحف العمرانى

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