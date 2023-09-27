الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

الفلسطينيون
الفلسطينيون

 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة الإسرائيلية أطلقت برنامجا تجريبيا في يوليو، مدفوعة بجائزة كبيرة، وهى انضمامها إلى برنامج مرغوب للإعفاء من التأشيرة الأمريكية، ضمن سعيها المستميت لتحقيق مكاسب في العلاقات العامة بمواجهة الاحتجاجات الشعبية، يسهّل البرنامج على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية السفر إلى إسرائيل و الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمنح عددا صغيرا من الفلسطينيين جزءا صغيرا من حقهم في حرية التنقل.

 وذكرت المنظمة، أن البرنامج يسهل على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمنح عددا صغيرا من الفلسطينيين جزءا صغيرا من حقهم في حرية التنقل.

النفوذ للضغط على السلطات الإسرائيلية

وأوضحت المنظمة، أنه ينبغي للولايات المتحدة استخدام النفوذ للضغط على السلطات الإسرائيلية لدفعها إلى احترام حق الفلسطينيين، في السفر بحرية بين غزة والضفة الغربية، ودخول إسرائيل ليس كسياح، بل كلاجئين عائدين إلى وطنهم.

وأفادت بأن الحكومات الإسرائيلية تميز بشكل معتاد ضد المواطنين الأمريكيين من أصل عربي أو مسلم الذين يسعون للدخول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وغزة، وأولئك الذين يتحدثون عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، مبينة أنه قبيل الموافقة الأمريكية المتوقعة على الإعفاء من التأشيرة في الأسبوع المقبل، ستتراجع الحكومة الإسرائيلية عن جزء صغير من هذه القيود.

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

وفي وقت سابق، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إنه لم يتم الانتهاء بعد من برنامج الإعفاء من التأشيرة الإسرائيلي الأمريكي، وذلك ردًا على إعلان الخارجية الإسرائيلية أن الاتفاق قد تم تنفيذه.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي أنه "لم يتم الانتهاء من برنامج الإعفاء من التأشيرة بعد، معتبرة أن البيان الصادر عن الخارجية الإسرائيلية "سابق لأوانه.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنها تتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع قبولها في برنامج يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة من دون تأشيرة اعتبارًا من نوفمبر.

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إيلي كوهين انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد إنجازا دبلوماسيا وأخبارا جيدة لجميع المواطنين الإسرائيليين.

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه لم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن قبول إسرائيل في البرنامج، متابعا: سيتخذ وزير الأمن الداخلي قرارا في الأيام المقبلة بالتشاور مع وزير الخارجي.

وتعمل إسرائيل على قبولها في البرنامج منذ 18 شهرا، والموعد النهائي للقبول في البرنامج لعام 2023 هو 30 سبتمبر.

ويضم برنامج الإعفاء من التأشيرة الآن 40 دولة، وكانت كرواتيا أحدث الدول بانضمامها في عام 2021.

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"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

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