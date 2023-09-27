إصابة 8 فى انقلاب سيارة بطريق إدفو مرسى علم

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم فى حدود محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحديدًا عند طريق إدفو مرسى علم فى حدود المحافظة، مما أسفر عن أصابة 8 أشخاص.

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف أسوان بعدد من السيارات المجهزة إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة.

وصول المصابين إلى المستشفى

واستقبل مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الإربعاء، عدد 8 مصابين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم فى حدود المحافظة.

ومن المقرر أن يتم تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين داخل مستشفى أسوان الجامعى بواسطة الفرق الطبية على حسب التخصصات.