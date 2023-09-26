الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تنتهي من صيانة موصلات بطول 850 كم خلال 2023

المهندس ايهاب الفقي
المهندس ايهاب الفقي

انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من صيانة موصلات بطول 850 كيلومتر وعدد 160 موزع ضمن برنامج الصيانة الوقائية للعام المالي 2023.

ووفقًا لتقرير صادرعن الشركة، يُعرض خلال عمومية الشركة المقبلة، فقد تم صيانة 4980 حجرة وكشك محولات، و16517 علبة توزيع جهد منخفض وشبكة هوائية جهد منخفض بطول 1351كيلو متر.

كما قامت الشركة بتطوير مركز تحكم شرق والذي يخدم مناطق شرق الإسكندرية بدء من منطقة سيدي جابر وحتي أبوقير بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه بعدد 10 محولات وعدد 30 موزع و600 حجرة محولات وتم التشغيل التجريبي للمركز ووسيساعد في خفض زمن الانقطاعات لجمهور المواطنين.

وتبلغ إجمالي تكلفة الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام المالي المنتهي “2022-2023”، 458 مليون جنيه، شملت تنفيذ “149 كم كابلات جهد متوسط ، و45 كم كابلات جهد منخفض ، 171كم كابلات هوائية جهد منخفض، و92 محول بقدرات مختلفة”.

وتختص شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود المنخفضة والمتوسطة بمحافظة الإسكندرية من منطقة ابوقير شرقا وحتي مدينة الحمام غربا بالكيلو 66، ويبلغ عدد المشتركين في الشركة 3 ملليون مشترك في نطاقة المحافظة التي تبلغ مساحتها 2.9 ألف كيلومتر مربع  وتضم الشركة 5 قطاعات وهي ( المنتزه – شرق – وسط – غرب – الساحل ) باجمالي 22 فرع فني و27 فرع تجاري ويبلغ عدد العاملين في الشركة 9621 عامل.

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