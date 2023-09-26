وزيرة الثقافة: وضعنا استراتيجية تكاملية مع الجهات المعنية بالدولة لنشر الوعى الثقافى

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه تم استعراض أنشطة القطاع الثقافي منذ عام ٢٠١٤، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في احتفالية تفوق الجامعات المصرية.

الأنشطة الثقافية التربوية



وأكدت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أزمة كورونا أثرت بالسلب على جميع دول العالم بصورة كبيرة، ولهذا حرصت الدولة المصرية منذ ٢٠١٤ على ترتيب أولوياتها من أجل السير نحو التنمية الشاملة بشيء من التوازن.

وأضافت في حديثها، أن بناء الإنسان يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهم التعليم، والصحة، والثقافة، ولهذا تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا بهذه القطاعات السنوات الأخيرة.

وتابعت: "الدولة المصرية دشنت عددا من المبادرات التنموية الخاصة بمجال التعليم ورفع ثقافة ووعي الطلاب".

جهود وزارة الثقافة

واستطردت: "يتم تقديم العمل الفني والثقافي بناء على المشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، وهناك تعاون كبير بين الوزارات المصرية من أجل تحقيق هدف واحد وهو تلبية احتياجات الشباب".

وذكر: "وضعنا استراتيجية تكاملية مع الجهات المعنية بالدولة لنشر الوعي الثقافي بمختلف القضايا بين الشباب".