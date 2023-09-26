الحكومة الأمريكية تتهم أمازون العملاقة باستخدام قوتها لتضخيم الأسعار.. ما القصة؟

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) و17 مدعيًا عامًا دعوى قضائية ضد أمازون، زاعمين أن عملاق التجارة الإلكترونية يستخدم موقعه في السوق لتضخيم الأسعار على منصات أخرى، وزيادة الأسعار على البائعين وخنق المنافسة.

ووفقًا لصحيفة الجارديان فإن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن يوم الثلاثاء، هي نتيجة تحقيق استمر لسنوات في أعمال أمازون وواحد من أهم التحديات القانونية المرفوعة ضد الشركة في تاريخها الممتد منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وتحدد الشكوى ادعاءات مفصلة تشير إلى كيف تستغل أمازون الآن قوتها الاحتكارية لإثراء نفسها مع رفع الأسعار وتدهور الخدمة لعشرات الملايين من العائلات الأمريكية التي تتسوق على منصتها ومئات الآلاف من الشركات التي تعتمد على أمازون في التسوق.



وتطلب لجنة التجارة الفيدرالية والولايات من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يقولون إنه سيمنع أمازون من الانخراط في سلوكها غير القانوني ويخفف من "سيطرتها الاحتكارية لاستعادة المنافسة".

وتساءل المراقبون عما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية ستسعى إلى التفكيك القسري لعملاق البيع بالتجزئة، الذي يهيمن أيضًا على الحوسبة السحابية، وله حضور متزايد في قطاعات أخرى مثل البقالة والرعاية الصحية، وفي مؤتمر صحفي مع الصحفيين، تهرب خان من الأسئلة حول ما إذا كان ذلك سيحدث، مضيفًا "في هذه المرحلة، ينصب التركيز أكثر على المسئولية".

وقالت أمازون إن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية كانت خاطئة، وستضر بالمستهلكين من خلال التسبب في ارتفاع الأسعار وتباطؤ عمليات التسليم.

وقال ديفيد زابولسكي، المستشار العام لشركة أمازون: "لقد ساعدت الممارسات التي تتحدث عنها لجنة التجارة الفيدرالية في تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة البيع بالتجزئة، وأنتجت اختيارًا أكبر وأسعارًا أقل وسرعات تسليم أسرع لعملاء أمازون وفرصة أكبر للعديد من الشركات التي تبيع في متجر أمازون".

وأضاف في الدعوى القضائية، لا تجادل لجنة التجارة الفيدرالية بأن الشركة احتكارية بسبب حجمها، ولكن لأنها تخنق المنافسة من خلال فرض إجراءات مكافحة الخصم التي تمنع التجار الذين يبيعون المنتجات على أمازون من تقديم أسعار أقل في أماكن أخرى.

وتتهم الشكوى أيضًا أمازون بمطالبة التجار باستخدام نظام التوصيل والتنفيذ الخاص بالشركة من أجل التأهل للحصول على Prime.

وتقول الدعوى القضائية إن الاعتماد على نظام الوفاء بأمازون يجعل "عرض منتجاتهم على منصات أخرى أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للبائعين على أمازون".

كما تتهم الشكوى أيضًا أن عمليات البحث في أمازون تعطي الأولوية لخط المنتجات الداخلي للشركة على المنتجات الأخرى، حتى لو كانت تلك المنتجات الأخرى ذات جودة أفضل، وتخدم عددًا متزايدًا من الإعلانات المدفوعة وغير المرغوب فيها.

وتقول الوكالة والولايات إن الأمر القضائي الذي تسعى إليه لجنة التجارة الفيدرالية والولايات من شأنه أن يجبر الشركة على وقف هذه الممارسات، وهو تغيير يمكن أن يغير بشكل كبير الطرق التي يتفاعل بها العملاء مع منصة أمازون وأنواع المنتجات التي تظهر عند التسوق.

وأشار مات ستولر مدير الأبحاث بشركة أمازون: تعد شركة أمازون القوة السوقية التي تتمكن من تحديد الحد الأدنى لسعر كل قطعة تجزئة عبر الإنترنت تقريبًا يعرضها البائعون، واستخراج خصم بنسبة 50٪ من كل عملية بيع، ومعاقبة البائعين الذين يحاولون البيع في مكان آخر بأسعار أقل.