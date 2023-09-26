خريجو الجامعات يلوحون بالأعلام المصرية على أنغام أحمد سعد وتامر حسني وبهاء سلطان

فرحة عارمة وبهجة شديدة بدت على أوجه خريجي الجامعات، خلال تكريم أوائل الخريجين، في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولوح الطلاب بالأعلام المصرية، وهم يتمايلون على أغاني "اليوم الحلو ده" لأحمد سعد، و"حلو المكان" لتامر حسني و"بالراحة يا شيخة" لبهاء سلطان.

وشهد الاستاد حضور 25 ألف طالب وطالبة لحضور تكريم أوائل الخريجين، وضمت المسيرة 3000 طالب وطالبة وسط تنظيم رائع على أعلى مستوى.

ومرت المسيرة بزي الاحتفال بالتخرج من أمام الرئيس السيسي، وتقدمتها في البداية شعلة، وكانوا يحملون لافتات عليها اسم الجامعة التابعين لها، وحرص الطلاب على رفع القبعة أثناء مرورهم أمام الرئيس خلال المسيرة.