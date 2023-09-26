الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالتعاون مع مصر.. "الوزراء السعودى" يتطلع لتنشيط عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي

أكد مجلس الوزراء السعودي تطلعه إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام  التي أطلقتها المملكة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر والأردن، في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، في نيوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض المجلس نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسدت الدور الفاعل للمملكة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم.

وجدّد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ للوصول إلى عالمٍ خالٍ منها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وأدانت المملكة العربية السعودية عبر وزارة خارجيتها، تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الخارجية السعودية، عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

عملية السلام الاتحاد الأوروبي القدس مبادرة السلام العربية ولي العهد السعودي

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