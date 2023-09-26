الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى لـ"القاهرة الإخبارية": استطلاعات الرأى الغربية أصبحت وسيلة لتوجيه الرأى العام

الدكتور إيهاب عمر
الدكتور إيهاب عمر

علق الدكتور إيهاب عمر، على نتائج استطلاعات الرأي الأمريكية بشأن  انتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلًا، إن استطلاعات الرأي التي تجريها بيوت السياسة ومراكز الفكر وحتى منصات الصحافة والإعلام في الغرب في السنوات الأخيرة أصبحت توجد أسئلة حول مصداقية هذه الاستفتاءات. 

الاستفتاء بين هيلاري كلينتون وترامب 

وأضاف الدكتور إيهاب عمر، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه على سبيل المثال في صيف 2016، أصدرت رويترز للأنباء البريطانية تقريرًا يفيد أنه بنسبة 97% هيلاري كلينتون ستفوز على دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكن من فاز هو ترامب، أي أن سيناريو الـ3% هو الذي حدث. 

وأوضح أن استطلاعات الرأي في الغرب خلال هذا العصر لم تعد تجري من أجل استطلاع الآراء، ولكنها أصبحت تحدث لهندسة هذه الآراء من أجل توجيهها وصناعتها، مؤكدًا أن استطلاعات الرأي الغربية أصبحت وسيلة لتوجيه الرأي العام. 

استطلاعات الرأي الأمريكية انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ترامب هيلاري كلينتون

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