الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| حكم قول "صدق الله العظيم" بعد الانتهاء من قراءة السور في الصلاة (فيديو)

محمد عبدالسميع
محمد عبدالسميع

كشف د.محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قول «صدق الله العظيم» بعد الانتهاء من قراءة السور في الصلاة.

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، الثلاثاء، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس الفضائية، إن البسملة آية من كل سور القرآن الكريم وفقًا لرواية حفص عن عاصم والتي نقرأ بها.

أوضح عبدالسميع أنه لا يوجد مانع من قول «صدق الله العظيم» بعد الانتهاء من قراءة السور في الصلاة، متابعًا: «ربما الإمام ميقولش صدق الله العظيم، لكن لو بتصلي منفرد مفيش مانع نقول»؛ مشيرًا إلى الآية الكريمة «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا» والآية الكريمة «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا».

وفي فتوى سابقة لها، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم قول «صدق الله العظيم» في الصلاة، جاء ذلك رداً على سؤال طرحه أحد الأشخاص يقول فيه «في بعض الأحيان يغلبني قول: (صدق الله العظيم) بعد انتهاء القراءة في الصلاة السرية، فهل هذا يُبْطِل الصلاة؟».

وبينت دار الإفتاء المصرية أن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى أنَّ مَن قال في صلاته: «صدق الله العظيم» بعد الانتهاء من التلاوة فإنَّ صلاته لا تبطل إن قصد الذكر، أما الحنفية فذهبوا إلى أن: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، أو قراءة الإمام: صدق الله ورسوله؛ تفسد إنْ قصدَ جوابه.

وأضافت الدار أن ابن عابدين علق على ذلك قائلًا: قوله: «تفسد إنْ قصد جوابه» أنه لو قال مثل ما قال المؤذن: إنْ أراد جوابه تفسد، وكذا لو لم تكن له نية؛ لأنَّ الظاهر أنه أراد به الإجابة، وكذلك إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه فهذا إجابة. واستفيد أنَّه لو لم يقصد الجواب -بل قصد الثناء والتعظيم- لا تفسد؛ لأنَّ نفس تعظيم الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه آله وسلم لا ينافي الصلاة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

فتاوى الناس صدق الله العظيم قناة الناس حكم قول صدق الله العظيم الانتهاء من قراءة السور البسملة آية من كل سور القرآن الكريم

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