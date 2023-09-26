مستشارة سابقة لـ أوباما: الحكومة الأمريكية لها دور فى التأثير على الناخبين

بمجرد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نيته للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، أظهر استطلاع للرأي أجرته كبرى وسائل الإعلام الأمريكية بأن أكثر من 70% من الناخبين لا يؤيدون ترشحه مرة أخرى، وتحكم في هذا الاستطلاع عدد من العوامل.

من جانبها قالت لوري واتكينز مستشارة سابقة لـ أوباما، إنه في 2012 كان باراك أوباما يعاني من نفس الموقف، وحصل على نفس الأرقام ونفس النسب التي حصل عليها جو بايدن، وفقًا لاستطلاعات الرأي في ذلك الحين.

عام على الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضافت واتكينز خلال مداخلة ببرنامج مطروح للنقاش، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك الكثير من الاتهامات ضد الرئيس السابق، وربما ذلك يكون له تأثير على اللجنة الانتخابية، وربما تكون بعض الشواغل للديمقراطيين، وربما تكون هناك حاجة إلى تعزيز كافة الجهود للدفع في هذا الاتجاه.

ولفتت إلى أنه ما زال يوجد أمامنا عام على الانتخابات الرئاسية، وربما نشهد الكثير من التغييرات، حيث يوجد الكثير من العوامل المتغيرة، وفي كل يوم النسب من الممكن أن تتغير.

وأوضحت أن الحكومة لها بعض الإجراءات، وربما يكون لها بعض التأثير على أصوات الناخبين، لا سيما مجموعة الماجا التي تدعم الرئيس السابق ترامب.