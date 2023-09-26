كاتب صحفى: الرئيس السيسى يتابع يوميًا كل آليات تطوير التعليم فى مصر

قال الكاتب الصحفي أيمن صقر، إن التعليم هو الأساس الحقيقي للانطلاق حول الحلم البعيد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بالتدريب والتأهيل وإنشاء العديد من المدارس وإقامة شراكات عالمية، وزيادة عدد الجامعات وكل هذا هدفه الأساسي بناء الإنسان.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد جهد كبير من الدولة للارتقاء بالتعليم، والذي أسفر عن مجموعة من المعايير طبقتها الدولة في تطوير مناهج المرحلة الابتدائية وجارٍ الإعداد لتطوير مناهج الإعدادي والثانوي.

اهتمام الرئيس السيسي بالتعليم

وأكد أن الرئيس السيسي، يتابع يوميًا كل ما يتم من آليات لتطوير التعليم سواء بناء مدارس أو تطوير مناهج ومبادرة الألف مدرس، واختيار مدرسين مميزين ليكملوا المنظومة التعليمية وكل هذا اهتمام بالتعليم.