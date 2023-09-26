الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الرئيس السيسى يتابع يوميًا كل آليات تطوير التعليم فى مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي أيمن صقر، إن التعليم هو الأساس الحقيقي للانطلاق حول الحلم البعيد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بالتدريب والتأهيل وإنشاء العديد من المدارس وإقامة شراكات عالمية، وزيادة عدد الجامعات وكل هذا هدفه الأساسي بناء الإنسان.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد جهد كبير من الدولة للارتقاء بالتعليم، والذي أسفر عن مجموعة من المعايير طبقتها الدولة في تطوير مناهج المرحلة الابتدائية وجارٍ الإعداد لتطوير مناهج الإعدادي والثانوي.

اهتمام الرئيس السيسي بالتعليم

وأكد أن  الرئيس السيسي، يتابع يوميًا كل ما يتم من آليات لتطوير التعليم  سواء بناء مدارس أو تطوير مناهج ومبادرة الألف مدرس، واختيار مدرسين مميزين ليكملوا المنظومة التعليمية وكل هذا اهتمام بالتعليم.

الرئيس السيسي تطوير التعليم تطوير مناهج المدارس

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