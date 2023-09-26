الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشييع جثمان الطفل ضحية "الرصاصة الطائشة" بالقليوبية

جريدة الدستور

شيّع المئات من أهالى منطقة منطي بـمدينة قليوب بمحافظة القليوبية فى مشهد جنائزى مهيب جنازة الطفل أحمد عماد سعيد، 5 سنوات، حيث لقى طفل مصرعه برصاصة أصابت رأسه أثناء نزوله من منزل جده  لشراء "كيس شيبسى"، وأمام المنزل سقط أرضًا فأردته قتيلًا ولقي مصرعه فور وصوله مستشفى النيل بشبرا الخيمة.https://www.dostor.org/4497344

خرج جثمان الطفل من مسجد النور بمنطقة منطى، وصولًا لمثواة الأخير بمقابر العائلة بالمنطقة، وسط دعوات لأسرته بالصبر والسلوان مرددين هتافات "لا إله إلا الله.. حسبى الله ونعم الوكيل". 

طالبت سمر أحمد والدة الطفل بحق نجلها وتطبيق القصاص العادل على من تسبب في إنهاء حياة طفلها، مشيرة إلى أن نجلها استعد لبدء الدراسة في المرحلة الثانية من رياض الأطفال وأنها قامت ووالده بشراء ملابس المدرسة ومتطلبات العملية التعليمية، وكان سعيدًا بقرب العام الدراسي الجديد ولكن سعادته لم تدم، حيث وافته المنية قبل لقاء أصدقائه بالمدرسة.

وناشدت جدة الطفل سرعة ضبط مرتكب الواقعة وتطبيق القصاص العادل عليه وطالب أهالى المنطقة قوات الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا بإصابة طفل بطلق ناري في الرأس أودى بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة التي تولت التحقيق.

تشييع جنازة حفل عروس الطفل أحمد عماد مصرع طفل امن القليوبية

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