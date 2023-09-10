الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي طحانوب يشيعون جثمان طبيب الغلابة بالقليوبية

أهالي طحانوب
أهالي طحانوب

شيع أهالي طحانوب والقرى المجاورة لها بـ شبين القناطر في القليوبية، الدكتور محمد الكرماني أبوستيت الشهير برائد العطاء وطبيب الغلابة وذلك من مسجد الرحمة في طحانوب، بعدما توفي عن عمر ناهز 90 عامًا، بمشاركة المئات من الأهالي وسط حالة من الحزن.

تقدم الجنازة الشعبية للراحل أبنائه الدكتور ممدوح الكرماني، أستاذ طب العظام والدكتور طارق الكرماني، استشاري المسالك البولية والدكتور صالح الكرمانى، استشاري عظام والمهندس ياسر الكرماني مهندس معماري، والمئات من الأهالي ومحبي وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الفقيد وسط حالة من الحزن والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

ونعي العديد من الأهالي الراحل وجاء في رثاءهم أنه كان عالم زاهد واستحق لقب رائد العطاء وطبيب الغلابة في محافظة القليوبية لجهوده في الخدمة العامة والخير وخدمة علاج المرضى بالمجان منذ كان شابا وحتى بلغ التسعين من عمره.

شبين القناطر طبب الغلابة رائد العطاء محافظة القليوبية محمد الكرماني

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