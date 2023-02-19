الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى قرية بطا بالقليوبية يشيعون جثمان الشاب المصرى مصطفى حمدى المتوفى بالأردن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شيع المئات من أهالي قرية بطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية جثمان الشاب المصري مصطفى حمدي الذي توفي جراء حادث خلال عمله بمزرعة مواش بالمملكة الأردنية الهاشمية بحضور غالية السيد رئيس الوحدة المحلية ببطا نيابة عن المحاسب محمد عبد الحميد مرعي رئيس مدينة ومركز بنها والتي قدمت واجب العزاء لأسرة المتوفي.

كانت قد استجابت وزارتا الهجرة والخارجية المصرية والسفارة المصرية بالأردن لمطالب أسرة المتوفي.

حيث أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، تواصلها مع السفارة المصرية بالأردن لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان وعودته لأرض الوطن.

ووجهت أسرة الشاب المصري مصطفى حمدي المتوفي بالأردن الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته الدائمة برعاية المصريين والشكر للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لتواصلها السريع مع السفارة المصرية بالأردن لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان وعودته لأرض الوطن.

ووجهوا الشكر للحكومة الأردنية ملكاً وحكومة ومحافظ المفرق المدير فراس العدوان ونائبه السيد واصف العدوان.

وأشادوا بدور مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن والمجهودات التي بذلت من خلال قنديل نصر رجب، وخالد جمال عبد الرحمن ولصاحب المزرعة السيد فتحي يوسف أحمد والكفيل للمتوفي.

وأشادوا بدور رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج المهندس إسماعيل علي عادل جابر الأمين العام للاتحاد فرع الأردن على جهودهم في حل الأزمة، ومحمد حسن الظبي والسفارة المصرية بالأردن لمساعدتهم في حل الأزمة.

وناشدت أسرة الشاب المصري مصطفى حمدي سرعة صرف المبالغ المستحقة لنجلهم الذي توفي في حادث مرتبط بعمله تحت أقدام ثور.

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أهالى قرية بطا بالقليوبية يشيعون جثمان الشاب المصرى مصطفى حمدى المتوفى بالأردن

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