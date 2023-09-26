الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملايين المشاهدات.. فريد يواصل تصدر الترند بأغنية "بأمارة مين"

المطرب فريد
المطرب فريد

تستمر أغنية "بأمارة مين" للمطرب فريد في تحقيق ملايين المشاهدات رغم مرور عام على إطلاقها عبر منصات الموسيقى المختلفة.

واحتلت أغنية "بأمارة مين" قائمة الأعلى مشاهدة على منصة أنغامي لـ 59 أسبوعًا على التوالي، ولـ 55 أسبوعًا على منصة سبوتيفاي، كما حققت الأغنية أكثر من 300 مليون مشاهدة كإجمالي مشاهدات على قناة فريد الرسمية، والقنوات غير الرسمية، وتم استماعها على أنغامي أكثر من 22.5 مليون مرة، وعلى سبوتيفاي 13.8 مليون مرة.

وعلى منصة “تيك توك”، فقد استخدمها روّاد الموقع أكثر من 300 ألف مرة على مقاطع فيديوهاتهم الخاصة، وحققت الأغنية أكثر من 380 مليون مشاهدة حتى الآن، بينما تم تداول هاشتاج الأغنية أكثر من 500 مليون مرة.

وحصدت الأغنية ردود أفعال إيجابية على جميع المنصات، وعلّق الجمهور "فريد عامل عظمة"، بينما ربط آخرون كلمات الأغنية بقصص حب مروا بها، بينما أشاد أخرون بإحساس المطرب فريد وإبداع الموسيقى والتوزيع.

أغنية بأمارة مين بأمارة مين فريد ة تيك توك المطرب فريد منصات الموسيقى انغامي

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