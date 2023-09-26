للحوامل.. أبرز النصائح للحفاظ على صحة الشعر وأهم القصات المناسبة

تشعر العديد من السيدات بحالة نفسية سيئة خلال فترة الحمل بسبب التغيرات الهرمونية التى تمر بها حيث تتغير لديهن الحالة النفسية بشكل كبير ما بين الشعور بالفرحة أو الحزن، لذا تحتاج الحوامل لإحداث تغيرات فى روتين حياتهن لكسر هذا الشعور وعدم سيطرته عليهن.

وفقا لما جاء في موقع "momjunction."، فإن من أهم الأمور التى يجب أن تقوم بها كل سيدة خلال فترة الحمل، هو الاهتمام بشعرها والتغيير قدر المستطاع في الشكل العام من خلال قصه قصات مختلفة تساعد بشكل كبير في تغيير حالتها النفسية ومساعدتها على تخطي أي مشاعر حزن خلال فترة الحمل.

الأطعمة المناسبة للمرأة الحامل

وبحسب ما جاء في الموقع، فيجب على كل سيدة تناول الفيتامينات المناسبة لها خلال فترة الحمل وذلك للتمكن من الاهتمام بصحة شعرها وأيضا تناول الأطعمة التي تساعد على تعزيز صحة الشعر مثل الأفوكادوا، وكذلك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، إلى جانب تناول الأسماك التي من شأنها التعزيز من صحة الشعر.

الشعر القصير مميز للمرأة الحامل

ويعد الشعر القصير واحدا من أبرز القصات المناسبة للسيدات الحوامل حيث يساعد بشكل كبير في منح المرأة مزيد من الجاذبية، كما تسهل عليها تسريح شعرها.

ومن ضمن قصات الشعر المميزة للسيدات الحوامل، الشعر المدرج لأنه يعطيها إحساس بالجاذبية ويمنحها الشعور أن شعرها ما زال بصحته ولا يتعرض للسقوط وهو ما يزيد من إحساسها بالراحة خاصة أن السيدات الحوامل تتعرض طوال فترة الحمل لتساقط شعرهن.

كما أن الشعر المموج واحد من أكثر القصات المميزة خلال فترة الحمل، وذلك نظرا لأن تلك القصة تساعد في منح المرأة الحامل مزيد من الثقة في نفسها.