في مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم وجنينها.. كيف يمكن الوقاية من الأنيميا أثناء الحمل؟

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من إصابة المرأة الحامل بالأنيميا أثناء فترة الحمل.



وقالت في منشور لها، إن الأنيميا الشديدة خلال فترة الحمل تتسبب بحدوث مشاكل ومضاعفات كالولادة المبكرة وغيرها،

لذلك يجب أن تعتني المرأة بصحتها جيدًا، وأن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدماتها من الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان يوميا في جميع الوحدات الصحية ومستشفيات التأمين الصحي.

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن الأنيميا أثناء فترة الحمل، وكيف يمكن الوقاية منها، حسب تقرير صحيفة Cleveland clinic البريطانية.

ما هو فقر الدم أثناء الحمل؟

يحدث فقر الدم عندما لا يكون لدى المرأة ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لذلك لا يمكن للجسم العمل بشكل صحيح.



تحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتين مهم يسمى الهيموجلوبين، يحتفظ هذا البروتين بالأكسجين ويساعد خلايا الدم الحمراء في نقل الأكسجين من الرئتين إلى الجسم، كما أنه يساعد في نقل ثاني أكسيد الكربون من الجسم إلى الرئتين حتى تتمكن المراة من التنفس.

ولإنتاج كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين، يحتاج الجسم إلى إمدادات ثابتة من الحديد والفيتامينات، بدون هذا الإمداد لن ينتج الجسم ما يكفي من الهيموجلوبين لحمل الأكسجين بشكل صحيح إلى الأعضاء، ومن الشائع أن تصاب النساء بفقر الدم أثناء الحمل بسبب عدم وجود ما يكفي من الحديد والفيتامينات الأخرى.

ما هي أنواع فقر الدم التي تصيب المرأة الحامل؟

يوجد أكثر من 400 نوع من فقر الدم، بعضها أكثر شيوعًا أثناء الحمل وهي:

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12.

من هن الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم أثناء الحمل؟

طوال فترة الحمل، تزداد كمية الدم في الجسم بنسبة 20٪ إلى 30٪ وهذا يعني أن الجسم يحتاج إلى مزيد من الحديد للحصول على المزيد من خلايا الدم الحمراء وقد تكون المراة أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم أثناء الحمل إذا كانت:

حامل بمضاعفات.

لا تستهلك ما يكفي من الحديد.

حدوث حمل متتالي مع حد أدنى من الوقت بينهما.

المعاناة من تدفق غزير في الدورة الشهرية قبل الحمل.

والتقيؤ بسبب غثيان الصباح .

هل من الطبيعي أن تصاب المرأة بفقر الدم أثناء الحمل؟

نعم، بسبب زيادة حجم الدم أثناء الحمل، يكون فقر الدم الخفيف أمرًا طبيعيًا، ونقص الحديد شائع أثناء الحمل، حيث لا تحصل نسبة تصل إلى 52٪ من النساء الحوامل في البلدان النامية على ما يكفي من الحديد، ومع ذلك يتطلب فقر الدم الخفيف والشديد علاجًا لحماية صحتك وصحة الجنين.

كيف يؤثر فقر الدم على الجنين أثناء الحمل؟

يعتمد نمو الجنين على الأم في الحصول على ما يكفي من الحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك، يمكن أن يؤثر فقر الدم على نمو الجنين ، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وإذا لم يتم علاج فقر الدم، يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم بعد الولادة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في النمو، كذلك، يزيد فقر الدم من خطر ولادة الطفل مبكرًا وإنجاب طفل منخفض الوزن.

هل يمكن أن يسبب فقر الدم أثناء الحمل الإجهاض؟

لا، فقر الدم أثناء الحمل لا يسبب الإجهاض بشكل مباشر، ولكن فقر الدم الحاد يمكن أن يسبب مضاعفات الحمل.

ما الذي يسبب فقر الدم أثناء الحمل؟

الحمل بحد ذاته سبب لفقر الدم بسبب زيادة حجم الدم، وأيضا عدم تناول ما يكفي من الحديد أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك.

يمكن أن تسبب الأسباب الأخرى لفقر الدم الذي يصيب الأشخاص غير الحوامل فقر الدم أثناء الحمل أمراض معينة بما في ذلك فقر الدم المنجلي والثلاسيميا.

التبرع بالدم.

تدفق الحيض الغزير قبل الحمل.

القرحة والأورام الحميدة.

ما هي أعراض فقر الدم أثناء الحمل؟

قد لا تلاحظ أي أعراض لفقر الدم الخفيف في البداية، بمرور الوقت، قد تشعر بما يلي:

التعب.

الشعور بالبرد.

ضيق في التنفس.

دوخة أو ضعف.

سرعة ضربات القلب.

صداع.

بشرة شاحبة أو جافة أو سهلة الكدمات.

التهاب اللسان.

حركة غير مقصودة في أسفل الساق مثل متلازمة تململ الساقين.

كيف يتم تشخيص فقر الدم أثناء الحمل؟

يمكن لفحص الدم CBC كشف مايلي:

كم عدد خلايا الدم الحمراء وحجمها وشكلها والتي يمكن أن تشير إلى حالات معينة مثل فقر الدم المنجلي.

كمية الحديد التي يخزنها الجسم.

إذا كانت المراة تعاني من نقص في الفيتامينات B12 و B9.

ما الحالات التي تعتبر فقر دم حاد أثناء الحمل؟

يحدث فقر الدم الشديد عندما تظهر نتائج فحص الدم أن الهيموجلوبين يتراوح من 6.5 إلى 7.9 جرام لكل ديسيلتر وإذا أظهرت النتائج أن المرأة مصابة بفقر الدم الحاد ، فقد يقوم الطبيب بنقل الدم ، للحصول على كمية صحية من خلايا الدم الحمراء.

كيف يتم علاج فقر الدم أثناء الحمل؟

يعتمد علاج فقر الدم أثناء الحمل على شدته مثل:

فقر الدم الخفيف إلى المتوسط:

عادة ما يعالجه الطبيب بفيتامين أو مكمل الحديد قبل الولادة وهذا يمنح الجسم كميات صحية من الحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

فقر الدم الشديد:

قد تحتاج المراة إلى نقل دم.

كيف يمكن علاج فقر الدم في المنزل أثناء الحمل؟

أفضل طريقة لعلاج أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا هي التأكد من الحصول على ما يكفي من الحديد وB12 وحمض الفوليك.



تناول نظام غذائي صحي وتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل السبانخ واللحم البقري والديك الرومي والأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تساعد الجسم على امتصاص الحديد.



ماذا يفعل فقر الدم غير المعالج بالجسم؟

يمكن أن يتفاقم فقر الدم غير المعالج بمرور الوقت، ويمكن أن يؤدي وجود القليل من الأكسجين في الدم إلى تلف الأعضاء، كما أنه يجبر القلب على العمل بجدية أكبر ، مما يزيد من المخاطر كالتالي:

عدم انتظام ضربات القلب.

تضخم القلب.

فشل القلب.

كيف يمكن منع فقر الدم أثناء الحمل؟

أفضل شيء يمكن القيام به للوقاية من فقر الدم هو تناول ما لا يقل عن 30 مللي جرام من الحديد يوميًا سواء عن طريق الطعام أو المكملات الغذائية.

ما هي التوقعات بالنسبة لشخص مصاب بفقر الدم أثناء الحمل؟

إذا تم علاجها فإن التوقعات بالنسبة لشخص مصاب بفقر الدم أثناء الحمل جيدة جدًا، يمكن علاج هذه الحالة بسهولة عن طريق المكملات الغذائية وتعديلات طفيفة في النظام الغذائي أما بعد الولادة يجب أن يعود حجم الدم ومستويات البلازما إلى طبيعتها.

متى يجب أن أقلق بشأن فقر الدم أثناء الحمل؟

إذا كانت المرأة تعاني من علامات فقر الدم:

دوخة.

الصداع.

سرعة ضربات القلب.

جلد شاحب.

التهاب اللسان.

حركة غير مقصودة في أسفل الساقين.