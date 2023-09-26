الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عبدالرحمن" يحضر حفل أوائل الخريجين بـ"كرسيه المتحرك".. ويتمنى العلاج من ضمور العضلات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

لم يمنعه مرضه وكرسيه المتحرك من تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور احتفالية أوائل الخريجين بمحافظة الإسماعيلية.

“الدستور” التقت بعبد الرحمن بيومي من أوائل الثانويةً العامة لعام ٢٠٢٣ وسيلتحق هذا العام بجامعة الزقازيق.

وقال عبد الرحمن: إن الدعوة جاءت له ولوالده، وقد فرح كثيرًا بأنه سيتم تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه سيلتحق بجامعة الحاسبات والمعلومات ومتحمس جدًا لهذه الجامعة التي اختارها بكامل إرادته. كما تمنى من الرئيس أن يستجيب له ويتم علاجه على نفقة الدولة، حيث أنه يعاني من ضمور في العضلات، بالإضافة إلى أمنيته بسرعة انتهاء الإجراءات الخاصة به في برنامج تكافل وكرامة.

واتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، لتكريم طلاب الجامعات المتفوقين ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بعد الانتهاء من فعاليات الجلسة النقاشية بعنوان "حكاية وطن" بحضور مجموعة من رؤساء الاتحاد الخاص بالجامعات المصرية مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الرؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات على هامش زيارته لجامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، وفي استاذ هيئة قناة السويس شهد الرئيس فعاليات تكريم الطلاب في القرية الأوليمبية حيث تعد هذه القرية من أكبر إنجازات محافظة الإسماعيلية.

قناة السويس بمح هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الإسماعيلية حفل اوائل الخريجين ضمور العضلات

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