الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يستعلم عن مصير السولية ومتولى وعبدالفتاح بعد حقنهم بالبلازما

كولر مع خالد عبدالفتاح
كولر مع خالد عبدالفتاح

استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول، عن آخر تطورات حالة الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولى وخالد عبدالفتاح من أجل تجهيزهم للفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول عن أن رئيس الجهاز الطبي أكد للمدير الفني أن الثلاثي خضعوا لحقن البلازما من أجل سرعة العلاج وأيضا زيادة التئام التمزق العضلى.

وأضاف المصدر أن طبيب الأهلي  أكد أن هناك استجابة من السولية ومتولي وعبدالفتاح للعلاج من أجل استعادة لياقتهم والمشاركة في المباريات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب من رئيس الجهاز الطبي ضرورة تقديم تقرير شامل عن كل حالة ومدة الغياب وأسباب تكرار بعض الإصابات للثنائي عمرو السولية ومحمود متولي.

موقف السولية ومتولي

وأوضح المصدر أن السويسري يرغب في تحديد مصير الثنائي السولية ومتولي، خاصة أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تحفظت على استمرار اللاعبين بعد تكرار الإصابات وغياب السولية منذ فترة طويلة ويحتاج إلي اتخاذ القرار الفني في حسم مصيره بشأن التجديد.

 من جانبه يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون علي هامش التدريبات من أجل الحديث عن أخطاء مباراة الفريق أمام سان جورج الإثيوبي رغم تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة.

وطلب كولر من مخطط الإحمال معرفة هبوط اللياقة البدنية لبعض اللاعبين مقارنة بالمستوي قدمه البعض خلال الموسم الماضي ‏والمردود الفني والبدني والذهني للاعبين إلى نهاية الموسم رغم عدم وجود الوقت ‏الكافي في فترة الإعداد للموسم الحالي إلا أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى مستوى خلال ‏المباريات المقبلة.‏

كولر الاهلى عمرو السولية محمود متولى خالد عبدالفتاح

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