الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"يمامة" يطالب أعضاء حزب الوفد بالتوجه لمجلس النواب لتزكيته

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة

توافد عدد من أعضاء مجلس النواب عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لتسجيل تزكيتهم للمرشح الرئاسي 2024 الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والذى كان قد أعلن فى خطوات سابقة عن ترشحه لخوض ماراثون الانتخابات.

أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

وكان الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، قد تواصل تليفونيًا مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن مجلس النواب، وعددهم 26 نائبًا، للتأكد من توجههم للمجلس لتزكيته فى انتخابات الرئاسة.

ووفقًا لنص المادة 142 من الدستور يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

نواب الأحزاب البرلمانية

وكان قد توافد أعضاء مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على مقر الأمانة العامة لمجلس النواب، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

وشهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية المختلفة، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب منذ الصباح نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

مواعيد إجراء الانتخابات 

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الإثنين، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج.

وقال رئيس الهيئة الوطنية، في مؤتمر صحفي، إنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 45 لعام 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لعام 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وموافقة مجلس الهيئة، جرى تحديد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى خارج مصر، الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023، أما أيام التصويت في الداخل، فستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

ولفت إلى أنه في حال كانت هناك جولة إعادة؛ ستجرى خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد من 5 و6 و7 يناير 2024، وفي الداخل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من شهر يناير لعام 2024.

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