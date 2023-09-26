الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سما رامي: السيسي اهتم بذوي الهمم وأطالب الرئيس بالترشح لولاية جديدة (فيديو)

سلمي رامي والرئيس
سلمي رامي والرئيس السيسي

سنوات من المجد عاشها ذوي الهمم بعد أن اهتم الرئيس السيسي بهم من خلال تقديم يد العون، معلنًا عن دعمه الشامل لهم.

وحرص الرئيس على عمل منتدى خاص بهم تحت مسمى قادرون باختلاف للاستماع إلى مطالبهم وتحقيق ما يطالبون به وكعادته في الحرص على ذكرهم والاهتمام بهم في كل مناسبة، خاصة إذا كانت عالمية؛ لأنه أب وسند لهم منذ أن تولى حكم مصر.

وطالبت سما رامي الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال المسيرة التي حققها لذوي الهمم، وأصدقائها القادرون باختلاف":"الرئيس السيسي كان أب لنا ودعمنا واهتم بنا اهتمام خاص ومختلف، حيث قدم لنا كل الرعاية والدعم وعمل على توفير كل السبل اللازمة لنحصل على جميع حقوقنا وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية".

مؤتمرات الشباب

وقام الرئيس السيسي بعمل مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الهمم من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء القضايا المطروحة للنقاش، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

مركز تأهيل

افتتاح مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الذى أنشأته الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور وزراء التضامن والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات عربيًا وإفريقيًا، فضلًا عن جهود وزارة التربية والتعليم فى العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة فى المدارس.

كما حرصت وزارة الرياضة على تنفيذ عضويات لذوي الهمم بمراكز الشباب والابتكار الشبابي والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية مع الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية واكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتوفير أنشطة مخصصة تستهدف رفع لياقتهم البدنية. 

بطاقة الخدمات المتكاملة ومميزاتها:

الكشف المجاني في المستشفيات.

الجمع بين معاشين.

الدمج في المدارس.

الدمج في الجامعات والمعاهد.

التعيين نسبة 5% من عدد العاملين.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

الإعفاء من الضرائب.

الحصول على سكن حكومي مناسب. 

سلمي رامي والرئيس السيسي
سلمي رامي والرئيس السيسي
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