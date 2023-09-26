الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة القاهرة: الجامعات المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت

شهدت جامعة القاهرة قفزة كبيرة في التصنيفات الدولية للجامعات على مستوى العالم، حيث حققت نجاحات كبيرة جعلتها تتصدر قوائم أفضل الجامعات المصرية، بل وأصبحت صاحبة ريادة إقليمية بالتصنيفات العالمية وتزيد من ترتيبها العالمي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجامعات المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت إنجازات غير مسبوقة بالأرقام وعلى أرض الواقع من الجامعات: "الحكومية، الأهلية التكنولوجية، منظومة البحث العلمي".

وأضاف أن مصر استطاعت تلبية طموح القيادة السياسية للاقتراب من الجامعات المتقدمة، معلقًا: "كسرنا حاجز أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في أحد التخصصات، وحاجز أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات".

ونوه بأن جامعة القاهرة تقدمت في تصنيف شنجهاي 100 مركز في عهد الرئيس السيسي.

جامعة القاهرة الجامعات المصرية محمد عثمان الخشت الرئيس السيسي جامعة القاهرة في تصنيف شنغهاي

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