الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التفاصيل الكاملة لمشروع المحمسة بسرابيوم شرق قناة السويس

مياه
مياه

تنفذ الدولة مشروعات قومية ضخمة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الوطنى، أحد أهم تلك المشروعات العملاقة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس، ضمن خطة الحكومة الإستراتيجية لمواجهة النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات.

 

وتسلط “الدستور” الضوء على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع:

مشروع المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس، الأول من نوعة في مصر، ويعتبر تنفيذه إنجازا يحسب للدولة المصرية خاصة أنه تم تنفيذه خلال وقت قياسي 12 شهرا، فالمشروع هدفه معالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، ليكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في عام 2020، ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم، وهو ما أشاد به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

تبلغ تكلفة مشروع المحسمة 3.5 مليار جنيه، ويستهدف تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تُلقى في بحيرة التمساح بقناة السويس، ليتم معالجتها وضخها في ترعة سيناء الشرق واستخدامها في زراعة 50 ألف فدان.

 

تعد المحطة واحدة من أكبر محطات معالجة المياه شرق قناة السويس وتم إنجازها فى عام، من خلال 2.5 مليون ساعة لم تسجل خلالها أي إصابات، وحدث ذلك بدون وقت ضائع.

 

تساعد محطة على سد احتياجات بعض المحافظات ومنها محافظة أسوان، حيث تساهم بقوة في دعم الموارد المائية في سيناء، وستغير من مجال معالجة المياه في القارة الإفريقية.

 

تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى مليون م3 مياه يوميًا، وتساهم في ري حوالي 100 ألف فدان وسط سيناء، وتم تشييدها على مساحة 42000م2 من الأرض.

 

محطة مشروع المحسمة بسرابيوم يتكون من ثلاثة مبان رئيسية متجاورة، كل منها 2000م2، تضم وحدات المعالجة الرئيسية، بالإضافة إلى مبنيين خارجيين، ومبنى آخر مركزي لعمليات التطهير والترشيح.

لمشروع المحمسة بسرابيوم شرق مصرف المحسمة بسرابيوم محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس مشروع المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس محطة الري

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