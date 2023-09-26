الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تستضيف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالوادي الجديد

جانب من الصالون البرلماني
جانب من الصالون البرلماني بالوادي الجديد

استضاف بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لقاء بعنوان "صالون برلماني"، بحضور أحمد العقاطي، عضو مجلس النواب، والدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة رغده نجاتي، عضو مجلس النواب، بمركز التنمية الشبابية بالخارجة.

حضر الصالون البرلماني وكيل الشباب بالمديرية، ومديرة إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وقداما أعضاء برلمان الشباب بالشباب والرياضة وأعضاء برلمان الطلائع، وأعضاء برلمان الشباب، بمراكز الشباب بقطاع شباب الخارجة ، وبعض أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

وفي مستهل اللقاء، رحب بهاء شوقي بنواب مجلسي النواب والشيوخ ، ومعربا عن سعادته بوجود نواب المحافظة في وسط أعضاء برلماني الطلائع والشباب بمراكز الشباب، وجرى فتح باب الحوار والمناقشة.

جلسة محاكاة برلمانية بين الشباب والنواب

وتضمنت فعاليات الصالون البرلماني تنفيذ جلسة محاكاة برلمانية لأعضاء برلمان الشباب والطلائع، ومن خلال الجلسة توجهة أعضاء برلمان الطلائع والشباب بعض الاسئله وطلبات الإحاطة حول القضايا والمشروعات التي تخص المحافظة خلال المرحلة الحالية، في محاور (الصحه-التعليم -الطرق).

ورد النواب على الأسئلة وطلبات الإحاطة بكل شفافية والحديث عن اختصاصات المجلس وما يقوم به داخل الدائرة الانتخابية، وخدمة المشاركة السياسية ودورها فى تعزيز دور الشباب، كما تم تناول القضايا والمشكلات التي تهم المحافظة من خلال حوار مفتوح مع الحضور. 

أهمية المشاركة الشبابية جزء في تنمية المجتمع

كما حث المشاركون في الصالون أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية، حيث تشكل جزءًا هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل فى بناء قدرات الشباب، وتعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وذكر بهاء شوقي أن برلمان الطلائع والشباب يعزز الاستقرار والازدهار والتقدم فى كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والخبرات الثقافية وهي القطعة الآثرية في عقول الشباب.

إنجازات الرئيس السيسي في لقاء النواب والشباب 
 

وأشاد بهاء شوقي بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن، وسعي الرئيس إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

وفي نهاية اللقاء، وجه شوقي الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تلبية الدعوة وحضورهم الصالون البرلماني الذي يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعايه اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد. 

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