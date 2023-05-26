الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة "الشباب والرياضة" تتسلم موقع تنفيذ المدينة الشبابية بالداخلة

لجنة من وزارة الشباب
لجنة من وزارة الشباب والرباضة

تسلمت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، اليوم، الأرض المخصصة لإقامة المدينة الشبابية بمركز الداخلة، تمهيدًا لبدء العمل من الشركة المنفذة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، ومتابعة السيد بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة، والسيد بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة واستشاري المشروع الشركة المنفذة، وممثلي الوحدة المحلية لمدينة الداخلة، كما يرافقه السيد وكيل الشباب بالمديرية، ولجنة من إدارة شباب الداخلة.

وصرّح السيد بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بأن المدينة الشبابية بالداخلة من ضمن إنشاءات وزارة الشباب والرياضة، وتُقام على مساحة 12 فدانًا وسوف يتم إنشاء مبنى فندقي سكني لاستقبال الرحلات والأفواج، وإنشاء حمامات سباحة، وملاعب خماسية، وملاعب كبير قانوني، وصالة جيم، وصالات ألعاب فردية.

وأوضح شوقي أن المدينة الشبابية من ضمن إنشاءات وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أحد أهم الإنشاءات التي تهدف إلى زيادة موارد وخدمة جميع فئات المجتمع تحت إشراف ورعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأكد شوقي أنه تم تسليم الموقع إلى لجنة الوزارة تمهيدًا لبدء العمل به بعد اتباع جميع إجراءات الأمن والسلامة.

لجنة من وزارة الشباب والرياضة الأرض المخصصة لإقامة المدينة الشبابية الداخلة محافظ الوادي الجديد لاستقبال الرحلات والافواج

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