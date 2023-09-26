منها «القلب يعشق».. تعرف على برنامج حفل مروة ناجى بالمولد النبوى فى الأوبرا

تستعد المطربة مروة ناجي، لاحياء حفلا غنائيا ضخما، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك على خشبة المسرح الكبير، بدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

مشاركة نجوم الانشاد فى احتفالية الاوبرا

ومن المقرر أن يشارك خلال الحفل نخبة من نجوم الانشاد الدينى بالأوبرا وهم إبراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبد الحميد، تامر نجاح.

برنامج حفل مروة ناجي

من المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج فاصلين، إذ يضم الفاصل الاول موشح تجلى مولد الهادى، حب الرسول، على باب سيدنا النبى، قمر، ماشى فى نور الله، الف الف صلاة، الفين صلاة ع النبى، دعونى، أداء نجوم الإنشاد.

ومن جانبها تختتم المطربة مروة ناجى، الاحتفالية وتتغنى خلال الفاصل الثانى من الحفل بنخبة مختارة من الاناشيد والابتهالات التى تحتفى بمولد الرسول الكريم وتعبر عن مكارم الاخلاق والتعاليم السمحة للدين الاسلامى منها برضاك يا خالقى، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، ام النبى، القلب يعشق، وغيرها من الأناشيد والابتهالات الدينية.

وحرص المايسترو علاء عبد السلام، على إقامة العديد من البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل رفقة مروة ناجي، ونجوم الانشاد الديني بالاوبرا، لخروج الاحتفالية على أكمل وجه.

مروة ناجي والمايسترو علاء عبد السلام خلال البروفات

أسعار تذاكر حفل مروة ناجي

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وان نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 360 جنيها، والثانية بمبلغ 260 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 210 جنيهات.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية، لفيف من سفراء الدول العربية والإسلامية وعدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والنقاد والقنوات الأرضية والفضائية ووكالات الأنباء العالمية لحضور الاحتفالية.