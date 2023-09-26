الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طوابير أمام الشهر العقارى بقصر النيل لتحرير توكيلات للرئيس السيسى

تحرير توكيلات للرئيس
تحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد أهالي منطقة قصر النيل في القاهرة على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وسط حضور أمني مكثف.

وشهد مكتب الشهر العقاري في قصر النيل توافدًا كثيفًا من المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مواطنون من أمام مكاتب الشهر العقاري إنه أعاد لمصر هيبتها وسط إفريقيا ودول العالم، وإنه يستحق من كل المصريين كل الدعم والتقدير. 

توكيلات 

توافد المواطنون بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية منذ أمس الإثنين 25 سبتمبر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لعمل التوكيلات للانتخابات الرئاسية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية والمرشحين لتقديم أوراقهم بداية من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر.

أهالي منطقة قصر النيل عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مكتب الشهر العقاري رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

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