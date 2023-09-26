الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة تريزا كوديرك
تحيي الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى القديسة تريزا كوديرك، وبالتزامن مع ذكراها نرصد أبرز المعلومات عنها وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني.
القديسة تريزا كوديرك
- ولدت باسم ماريا فيتوريا كوديرك في اليوم الأول من شهر فبراير عام 1805م ،الرابعة من بين أبناء كلود ميشيل وآن ميري الاثني عشر، أمضت ماري فيكتوار كوديرك طفولتها في قريتها الأصلية لو ماس، وهي قرية صغيرة تابعة لسابليير، في الأرديش بفرنسا ، في عائلة من المزارعين.
- احتفلت بالمناولة الأولي في 15 مايو 1815م .
- لم يتمكن الفلاحون الذين لديهم موارد قليلة من توفير التعليم لها. لكنها استطاعت تعلم القراءة ، تعلمت من والديها الحياة المسيحية الحقة .
- والتحقت، في السابعة عشرة، بكلية ليه فان، التي تديرها رهبنة راهبات القديس يوسف . فكانت لديها الرغبة في الأنضمام الى جماعة رهبانية لإعادة الفلاحين إلى الإيمان. لم يوافق والدها على الفكرة، لكنه سمح لها بالذهاب والأنضمام ، بكلية ليه فان، التي تديرها رهبنة راهبات القديس يوسف بعد ثلاث سنوات، في عام 1825، عادت إلى سابليير لمتابعة الرسالة التي بشر بها الأب جان بيير إتيان تيرمي، الراعي السابق لآبس ومؤسس راهبات القديس فرانسيس ريجيس المكرسة لتعليم الأطفال الفقراء، والذي أصبح مرشدها الروحي
- قامت بالتدريس في مدرسة الرعية في أبس،تغلبت ماريا فيتوريا في نهاية المطاف على مقاومة والدها، وفي يناير 1826 كانت من أوائل الذين انضموا إلى الجماعة الجديدة، واتخذت اسم تيريزا. وفي العام التالي، عندما كان عمرها 23 عامًا فقط، تم نقلها مع راهبتين أخريين وبعض الكهنة إلى لالوفسك لتنظيم وإدارة الملجأ الذي أسسه الأب نفسه هنا. وبيوت للحجاج الذين يزورون قبر القديس فرنسيس ريجيس، وهو مقصد حج شعبي ونشاط تبشيري بين المزارعين.
- في لالوفيسك، أقنعت الأخت تريزا الأب تيرمي بإعطاء نهج أكثر روحانية لمبادرته المتمثلة في الاستقبال المادي للحجاج، وتحويل مشروعه إلى بيوت للصلاة والرياضات الروحية التي تتم على نموذج القديس إغناطيوس دي لويولا: لقد كان الأول من نوعه. بذرة "العلية".ف
- كان المشروع يرحب في الصيف بالنساء والفتيات أثناء رحلة الحج لقبر القديس فرانسيس ريجيس. وكانت تبقي هناك حتى الشتاء مع مجموعة الأخوات الصغيرة، تعلم الأطفال، وتساعد الكهنة عندما يكونون هناك، وتحل محلهم في الإرشاد والصلاة
- في أكتوبر 1837، استمع رينو بكلام إحدي الجماعة الرهبانية التى بالغت في حجم الدين، وأذلت تيريزا بإعطائها حزمة من الفواتير لدفعها على شكل باقة في يوم عيدها.
- تمت إعادة التقييم مع الأم الجديدة دي لاروشينجلي، التي أبدت احترامًا متزايدًا لها، وفي هذه الأثناء تم افتتاح منازل أخرى في فورفيير وباريس.
- ففي 7 مارس 1855، تم إرسال الأم تريزا إلى بيت باريس، بقيت كوديرك في باريس حتى 24 نوفمبر 1856، ثم كانت حياتها عبارة عن تناوب للمسؤوليات كرئيسة لمنازل مختلفة في تورناي، ولا لوفسك، وليون، ومونبلييه، حتى عام 1867.
- منذ ذلك العام فصاعدًا عاشت في فورفيير، تعيش زاهدة، مقدمة نفسها لله، بنية "الالتزام بكل شيء، وقبول كل شيء، والخضوع لكل شيء" لم تطلب أبدًا من الله أن تتحرر من آلامها، بل "فقط القوة على تحمل المعاناة ومحبة الصليب. مع مرور الوقت، انتشرت جماعة «سيدة العلية» في جميع أنحاء العالم. توفيت بعطر القداسة في 26 سبتمبر عام 1885م . تم تطويبها في 4 نوفمبر 1951 من قبل البابا بيوس الثاني عشر، وتم إعلان قداستها في 10 مايو 1970 من قبل البابا بولس السادس. جسدها محفوظ في جرة في علية لالوفسك.