الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة تريزا كوديرك

تحيي الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى القديسة تريزا كوديرك، وبالتزامن مع ذكراها نرصد أبرز المعلومات عنها وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني.

القديسة تريزا كوديرك