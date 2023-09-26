فى ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف على تاريخ المناسبة العطرة وطرق الاحتفال بها

المولد النبوي هو ذلك الوقت من العام الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم بكثير من الفرح والعظمة، يصادف هذا اليوم ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

يتم الاحتفال بهذا اليوم في الشهر الثالث من التقويم الإسلامي، في 12 ربيع الأول، بينما يحتفل المسلمون الشيعة بعيد ميلاد النبي في 17 ربيع الأول.

إجازة المولد النبوي في مصر



إجازة المولد النبوي في يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لكن تم تأجيلها إلى يوم الخميس لتتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع، تُعتبر إجازة رسمية للموظفين.

يمكن إرجاع أصل الاحتفال بمولد النبي محمد إلى الخلفاء الراشدين، فيما بدأت فكرة الاحتفال لأول مرة فى مصر من قبل الفاطميين، يعتقد بعض المسلمين أن النبي محمد ولد في مكة يوم الثاني عشر من ربيع الأول عام 570 م.

تم الاحتفال بالمولد النبوي لأول مرة كمهرجان رسمي في مصر، ثم أصبحت احتفالات عيد الميلاد أكثر شعبية خلال القرن الحادي عشر، في ذلك الوقت كانت قبيلة المسلمين الشيعة الحاكمة في المنطقة فقط هي التي يمكنها الاحتفال بالعيد بدلاً من عامة الناس، ثم بدأ الاحتفال في سوريا والمغرب وتركيا وإسبانيا فقط في القرن الثاني عشر وسرعان ما بدأت بعض الطوائف الإسلامية السنية أيضًا بالاحتفال بهذا اليوم.



منذ أن بدأت في مصر تميزت الاحتفالات بإقامة المسلمين للصلاة، وإلقاء خطابات وروي آيات من القرآن الكريم، يليها وليمة عامة كبيرة، وكان يتم تكريم أفراد العشيرة الحاكمة حيث يعتقد أنهم خلفاء ممثلين لسيدنا محمد.

في وقت لاحق أصبح المسلمون يحتفلون وهم يرتدون ملابس جديدة ويصلون ويتبادلون التحيات، ويجتمعون في مسجد ويبدأون يومهم بصلاة الصبح، ويتم سرد قصص عن حياة النبي محمد ودعواته كما هو مذكور في القرآن الكريم للأطفال، ويتم تنظيم وجبات الطعام المجتمعية، ويتم تقديم التبرعات للمحتاجين والفقراء، ويتم دعوة الأصدقاء والعائلة.