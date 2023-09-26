الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل الانتهاء من المرحلة الثانية لتحديث أسطول الصيد بقناة السويس (إنفوجراف)

تحديث أسطول الصيد
تحديث أسطول الصيد

تعمل هيئة قناة السويس على تحديث أسطول الصيد، وذلك بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يدعم أعمال تطوير هيئة قناة السويس في شتى التخصصات؛ نظرًا لأهمية هذا الممر الملاحي لمصر وللعالم بأكمله.

ويأتي تحديث هيئة قناة السويس لأسطولها استكمالا لجهود الهيئة نحو تطوير  ضمن دورها المجتمعي، كما تعد هذه الخطوة تفعيلا لعقد الشراكة و اتفاقية التعاون المشترك التي تجمع هيئة قناة السويس بأحد الشركات العاملة في القطاع الخاص ممثلك في شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن عن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصري ببناء ٢٥ مركب صيد و٥٠  قاربًا لخدمة نشاط الصيد بالبحيرات المصرية ضمن الدور المجتمعي للهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

تفاصيل المرحلة الثانية من تحديث أسطول الصيد المصري

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المرحلة الثانية من تحديث أسطول الصيد عبارة عن بناء ٧٥ مركب و قارب صيد يلائموا نشاط الصيد بالبحيرات المصرية من خلال طرازين مختلفين منها ٢٥ مركب صيد متوسطة الحجم يبلغ طول المركب ١٠ أمتار، وهو مزود بعدد ٢ محرك، ويحتوي على غرفة معزولة لحفظ الأسماك ويكفي لعدد ٤ صيادين، بالإضافة إلى ٥٠ قارب من طراز آخر راعي تصميمه احتياجات صغار الصيادين، فيبلغ طول القارب ٥ متر، ومزود بمحرك واحد.

الانتهاء من المرحلة الثانية من تحديث أسطول الصيد

-انتهت هيئة قناة السويس من المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصري

-٧٥ مركب و قارب صيد ينقسموا ل٢٥ مركب صيد و٥٠  قارب لخدمة نشاط الصيد بالبحيرات

-٢٥ مركب صيد متوسطة الحجم يبلغ طول المركب ١٠ أمتار  مزود ب ٢ محرك ويحتوي على غرفة معزولة لحفظ الأسماك ويكفي لـ٤ صيادين

-٥٠ قارب من طراز آخر راعي تصميمه احتياجات صغار الصيادين، فيبلغ طول القارب ٥ متر، ومزود بمحرك واحد.

لا يتوفر وصف.
أسطول الصيد المصري أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اخبار رئيس هيئة قناة السويس زيارة السيسي الاسماعيلية زيارة السيسي للإسماعيلية السيسي الاسماعيلية الرئيس الإسماعيلية افتتاحات الرئيس الاسماعيلية

مواد متعلقة

أهالى الإسماعيلية: محور 30 يونيو مشروع عملاق سهل الانتقالات وقلل استهلاك الوقود

متطوعة في "حياة كريمة" بالإسماعيلية: المبادرة غيرت حياة الناس (فيديو)

مشروعات عملاقة وتنمية شاملة.. الإسماعيلية «محافظة تانية» فى 9 سنوات

مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت بإنشاء مارينا ومصنع (إنفوجراف)

أهالي الإسماعيلية: إنشاء محطة مياه الشرب العملاقة بالمستقبل قضى على مشاكل انقطاعها

أهالى الإسماعيلية: أنفاق قناة السويس أعطت سكان الشرق قبلة الحياة

ضبط 15 فرش حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عاطلين بالإسماعيلية

رئيس "مياه القناة" يوجه بتكثيف جهود الاستعداد للشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الأكثر قراءة

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

مدة جمع التوكيلات للمرشحين للرئاسة.. انتخابات 2014 و2018 ترد على المشككين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة