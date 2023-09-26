تفاصيل الانتهاء من المرحلة الثانية لتحديث أسطول الصيد بقناة السويس (إنفوجراف)

تعمل هيئة قناة السويس على تحديث أسطول الصيد، وذلك بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يدعم أعمال تطوير هيئة قناة السويس في شتى التخصصات؛ نظرًا لأهمية هذا الممر الملاحي لمصر وللعالم بأكمله.

ويأتي تحديث هيئة قناة السويس لأسطولها استكمالا لجهود الهيئة نحو تطوير ضمن دورها المجتمعي، كما تعد هذه الخطوة تفعيلا لعقد الشراكة و اتفاقية التعاون المشترك التي تجمع هيئة قناة السويس بأحد الشركات العاملة في القطاع الخاص ممثلك في شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن عن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصري ببناء ٢٥ مركب صيد و٥٠ قاربًا لخدمة نشاط الصيد بالبحيرات المصرية ضمن الدور المجتمعي للهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

تفاصيل المرحلة الثانية من تحديث أسطول الصيد المصري

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المرحلة الثانية من تحديث أسطول الصيد عبارة عن بناء ٧٥ مركب و قارب صيد يلائموا نشاط الصيد بالبحيرات المصرية من خلال طرازين مختلفين منها ٢٥ مركب صيد متوسطة الحجم يبلغ طول المركب ١٠ أمتار، وهو مزود بعدد ٢ محرك، ويحتوي على غرفة معزولة لحفظ الأسماك ويكفي لعدد ٤ صيادين، بالإضافة إلى ٥٠ قارب من طراز آخر راعي تصميمه احتياجات صغار الصيادين، فيبلغ طول القارب ٥ متر، ومزود بمحرك واحد.

الانتهاء من المرحلة الثانية من تحديث أسطول الصيد

-انتهت هيئة قناة السويس من المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصري

-٧٥ مركب و قارب صيد ينقسموا ل٢٥ مركب صيد و٥٠ قارب لخدمة نشاط الصيد بالبحيرات

-٢٥ مركب صيد متوسطة الحجم يبلغ طول المركب ١٠ أمتار مزود ب ٢ محرك ويحتوي على غرفة معزولة لحفظ الأسماك ويكفي لـ٤ صيادين

-٥٠ قارب من طراز آخر راعي تصميمه احتياجات صغار الصيادين، فيبلغ طول القارب ٥ متر، ومزود بمحرك واحد.