الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء محمد الألفى لـ"الشاهد": المشير أبوغزالة حضر بنفسه لاختباراتنا فى ميدان الرماية

اللواء محمد الألفى
اللواء محمد الألفى

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال أكتوبر، إن سيادة المشير أبو غزالة رحمه الله، كان  في ذلك التوقيت العميد محمد عبدالحليم أبو غزالة ، قائد مدفعية الجيش الثاني الميداني.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي، خلال  لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه قد تم اختبار المدافع المضادة للدبابات قبل الحرب بأيام، لافتا إلى أنه يكون هناك تخطيط ثم تدريب ثم اختبار التخطيط من خلال التدريب العملي، ومرحلة الاختبار تعتبر في غاية الأهمية حتى يطمئن القائد أن قواته تستطيع التنفيذ، متابعا: “كنت في سرية المدافع المضادة للدبابات، وقد طلبوا اختبار  قبل الحرب بأيام بسيطة لا تتعدى الأربع أو الخمس أيام، حيث أن جميع المدافع المضادة للدبابات الخاصة باللواء تصطف في ميدان الرماية، وقد اصطفينا ومعنا ذخائرنا ومدافعنا والأطقم الخاصة بنا كاملة، ونصبنا أشكال الرماية على مسافات مختلفة، والمشير أبوغزالة حضر بنفسه لاختبارنا في ميدان الرماية، وقد جلس على كرسي وأمامه طاوله ومعه شخص يحوزته حقيبة، وورقة وقلم، وكان يسمع أمر الرمي ويرى الذخيرة وعندما يصيب الرامي الهدف، يذهب المشير أبو غزالة بنفسه ليسلم على حكمدار الطقم والرامي ويحضنهم ويصرف مكافأة مالية من الرجل الذي معه الحقيبة”. 

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء محمد زكى الألفى برنامج الشاهد المشير أبو غزالة حرب اكتوبر نصر أكتوبر

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