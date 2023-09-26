الأربعاء.. آخر موعد لتلقى طلبات المشاركة فى ورش أيام القاهرة الدولى للمونودراما

أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن موعد انتهاء تلقي طلبات الاشتراك بالورش المصاحبة للمهرجان وهو الأربعاء الموافق 27 من الشهر الجاري، وتتلقى إدارة المهرجان طلبات المشاركة من خلال موقع الاستمارة الإلكتروني.

وأطلق منذ أيام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما استمارة الاشتراك بالورش المصاحبة ضمن فعاليات المهرجان في دورته السادسة، وقد سبق وأعلن الفنان القدير لطفي لبيب عضو اللجنة العليا للمهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي عن ثلاثة ورش مختلفة ضمن فعاليات المهرجان وهي: ورشة التغطية الصحفية للمهرجانات الفنية ويقدمها الصحفي المصري جمال عبد الناصر، وورشة العلاج بالفن والتي تقدمها الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، و ورشة لغة الجسد في المسرح ويقدمها الفنان الأرجنتيني ريسار موسكا.

وكان رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما د. أسامة رءوف،أعلن أن الفنان القدير محمد أبوداود هو رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة من المهرجان، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 5 أكتوبر.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة المونودراما وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

موعد انطلاق فعاليات المهرجان

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر والفنان القدير لطفي لبيب والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

وكانت الدورة الخامسة من المهرجان، شهدت حضورًا قويا من الوطن العربي وأوروبا وأمريكا، وكانت ألمانيا ضيف شرف المهرجان، وأقيمت الدورة الخامسة فى سبتمبر 2022 وشاركت فيها 14 دولة من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان.