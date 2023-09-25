الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تواصل حملاتها لضبط مخالفات المخابز والأسواق

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنّت وزارة التموين، الإثنين العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، لتنفيذ التعليمات الصادرة من د.علي مصيلحي وزير التموين، بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وتم المرور على مراكز وقرى مدن (بني عبيد، المطرية، دكرنس، بندر، وميت غمر)، حيث تم المرور على عدد 90 مخبزا، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

تم تحرير 6 محاضر نقص وزن بمقدار 9 جم إلى 16 جم، إضافة إلى تحرير 15 إنذارا لعدم وجود سجل التفتيش وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف.

وفي إطار المرور على الأسواق، قامت الحملات بتحرير عدد 23 محضرا، عدد 15 محضر عدم إعلان عن أسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر تعاون استهلاكي، ومحضر تجميع مواد بترولية.

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ضبط 1000 لتر بنزين 80

كما تم ضبط 1000 لتر بنزين 80، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية، أن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل وصول رغيف العيش بالمستوى الذي يليق بالمواطن، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين أن الدولة تسعى إلى توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وأن المديرية قد قامت بتغيير نظام الرقابة على المخابز بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة، وذلك في تجربة فريدة؛ للتأكد من توافر الدعم للمواطنين والحفاظ عليه من التصرف.

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كما تؤكد المديرية فتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg)، أو الخط الساخن ( 16528)، أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد، أو من خلال إرسال رسالة عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل فيسبوك.

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