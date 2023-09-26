الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى دندرة بمحافظة قنا

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، الإثنين، بطلق ناري في ظروف غامضة بمنطقة المساكن، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري في منطقة المساكن بندر قنا.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع "خلف الله.ي.م، يبلغ من العمر 46 عامًا، مباحث مرور الأقصر، وإصابة رويس.ع.، يبلغ من العمر 41 عامًا، حلاق، بطلق ناري.

وجاري نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

في سياق آخر كان قد لقي طالب إعدادي مصرعه وأصيب آخر، الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي في قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي في قرية الحلفاية بحري

وأسفر الحادث عن مصرع محمد حسن جاد محمد، يبلغ من العمر 13 عامًا، وإصابة مصطفى علي جابر محمد، يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي في قرية الحلفاية بحري مركز نجع حمادي.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حادث حوادث قنا دندرة ​اشتباكات​ أخبار محافظة قنا

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