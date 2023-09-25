بايدن يتعهد بتقديم 40 مليار دولار لجزر المحيط الهادئ

عرض جو بايدن 40 مليار دولار كمساعدة اقتصادية لجزر المحيط الهادئ في اجتماع بالبيت الأبيض مع قادة المنطقة، بهدف تعزيز المشاركة الأمريكية في مواجهة الوجود الصيني المتزايد.

وأعلن الرئيس اعتراف الولايات المتحدة، رسميًا، بدولتين جزيرتين جديدتين، هما جزر كوك ونيوي، وذلك في بداية منتدى جزر المحيط الهادئ، وهو اجتماع يستمر يومين في واشنطن مع زعماء الدول الأعضاء الـ 18 في المجموعة.

وأضاف "ان الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة ومزدهرة وآمنة.

وقال بايدن في حفل الترحيب بالمنتدى:"نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الدول حول هذه الطاولة لتحقيق هذا الهدف".

واستقبلت الإدارة الزعماء الزائرين، وتم نقلهم من نيويورك حيث حضر معظمهم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على متن قطار خاص إلى بالتيمور حيث تم نقلهم إلى مباراة كرة قدم أمريكية في ملعب بالتيمور رافينز.

وهناك تم إخراجهم إلى الميدان وتم الاحتفاء بهم "لأدوارهم كأصدقاء أمريكيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

كسب تأييد زعماء المحيط الهاديء

يسعى بايدن لكسب تأييد زعماء المحيط الهادئ مع تراجع جزر سليمان عن المحادثات وتم نقل زعماء المحيط الهادئ أيضًا على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي في ميناء بالتيمور، حيث أطلعتهم قائدة خفر السواحل، الأدميرال ليندا فاجان، على عمليات مكافحة الصيد غير القانوني وإدارة المجالات البحرية. وسيجتمعون خلال اليومين المقبلين مع كبار أعضاء الإدارة. وسيقيم وزير الخارجية أنتوني بلينكن والسفيرة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد حفل عشاء للزوار مساء الاثنين، وفي الليلة الثانية ستقيم السفارة الأسترالية حفل شواء.

وقال مسؤول كبير في الإدارة:"أعتقد أن ما تمكنت إدارة بايدن من فعله هو تعزيز لعبتنا بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". لدينا مصالح أخلاقية واستراتيجية وتاريخية عميقة هنا. وأعتقد أننا نعيد تأكيد هذا الوعد”.

إلا أن الهجوم الأميركي الساحر، الذي كان يهدف إلى استعادة نفوذ الصين في المنطقة، تعرض لانتكاسة قبل أن يبدأ، مع إعلان رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوجافاري، الذي أصبح الآن متحالفاً بشكل وثيق مع بكين ، أنه لن يحضر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل" إزاء قرار سوجافاري.

عاد سوجافاري إلى منزله في نهاية الأسبوع بعد حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد رفض التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الولايات المتحدة والمحيط الهادئ في العام الماضي، لكنه وقع على اتفاقية أمنية مع الصين في العام الماضي، ووافق على زيادة التعاون في مجال إنفاذ القانون والمسائل الأمنية.

زعماء جزر المحيط الهادئ، من اليسار، الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ، هنري بونا، رئيس جزر مارشال ديفيد كابوا، رئيس وزراء جزر كوك مارك براون، الرئيس سورانجيل ويبس جونيور رئيس بالاو، رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة ويسلي سيمينا ورئيس الوزراء دالتون تاجيلاجي من نيوي، يحضران مباراة كرة القدم في بالتيمور رافينز وإنديانابوليس كولتس يوم الأحد في بالتيمور.

البنية التحتية

يتضمن جزء من مساعدات البنية التحتية الاقتصادية التي يقدمها بايدن، اتصالاً آمنًا بالكابلات البحرية مع دول جزر المحيط الهادئ. ومع ذلك، يجب تقديم خطط التمويل إلى الكونجرس، حيث يهدد الجمهوريون بإغلاق الحكومة في مواجهة بشأن الإنفاق.

وبالإضافة إلى الاعتراف بجزر كوك ونيوي، فتحت الإدارة سفارتين جديدتين في جزر سليمان وتونغا. ومن المقرر أن يتم إرسال بعثة إقليمية تابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى فيجي وسفارة أميركية في فانواتو في أوائل العام المقبل في محاولة للتعويض عن عقود من الإهمال الدبلوماسي، مع تحول منطقة المحيط الهادئ إلى محور المنافسة الاستراتيجية مع الصين.

ومن المتوقع أن يسعى زعماء منطقة المحيط الهادئ إلى تقديم المزيد من الدعم لتغير المناخ من بين أمور أخرى في المحادثات، ومن المقرر أن يجتمعوا مع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري يوم الاثنين.

واستضاف بايدن قمة أولى مع 14 دولة جزرية في المحيط الهادئ قبل عام ووعدت إدارته فيها بالعمل بجدية أكبر مع الحلفاء والشركاء لتلبية احتياجاتهم.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه “ليس هناك شك في أن هناك دورًا ما لعبته جمهورية الصين الشعبية [الصين] في كل هذا … إن إصرارها ونفوذها، بما في ذلك في هذه المنطقة، كان عاملاً يتطلب منا الحفاظ على تركيزنا الاستراتيجي”. مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته.

خلال قمة 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات تزيد عن 800 مليون دولار للدول الجزرية. وقال البيت الأبيض في بيان إن قمة هذا العام ستعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالأولويات الإقليمية المشتركة والتعاون في القضايا الرئيسية بما في ذلك تغير المناخ والأمن البحري.