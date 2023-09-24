الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلة لسان جديدة لـ"بايدن".. يخلط بين التجمع الأسود والإسباني في الكونجرس

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة، بينما كان يلقي كلمته أمام كتلة من ذوي الأصول الاسبانية في الكونجرس، حيث أشاد بـ"التجمع الأسود في الكونجرس" بدلًا من الكتلة المقصودة.

وكشفت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، عن وقوع بايدن، 80 عامًا، في الحادث المؤسف خلال خطاب ألقاه في الحفل السنوي السادس والأربعين لمعهد التجمع الإسباني في الكونجرس في واشنطن العاصمة، حيث احتفلت الحائزة على جائزة الحفل نورما بيمينتال، المديرة التنفيذية للجمعيات الخيرية الكاثوليكية في وادي ريو غراندي.

قال: "أعلم أن الأخت نورما تعيش الدروس التي علمتني إياها الراهبات أثناء نشأتي. الدروس المبنية على إنجيل متى: إطعام الجياع، رعاية المرضى، الترحيب بالغرباء. إنهم يرددون ما علمني إياه والدي، وأعني ذلك بصدق". كان والدي يقول: "لكل شخص، لكل شخص الحق في أن يعامل بكرامة واحترام،و يجسد التجمع الأسود في الكونجرس كل هذه القيم".

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نسيان مصافحة الرئيس البرازيلي

وقع الحادث بعد يوم من نسيانه مصافحة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المعروف باسم "لولا"، قبل مغادرته مؤتمراً صحفياً مشتركاً، وفي وقت لاحق من تلك الليلة، كرر نفس القصة في حفل لجمع التبرعات بفارق دقائق فقط.

وتواصلت قناة Fox News Digital مع البيت الأبيض للحصول على بيان بشأن التعليق، لكن لم يتم تلقي رد على الفور.

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وتأتي هذه الزلات خلال اليومين الماضيين بعد أسبوع من تلميحه إلى أن الموظفين الأمريكيين من أصل إفريقي ومن أصل إسباني يفتقرون إلى "شهادات الدراسة الثانوية".

وقال في كلية برينس جورج المجتمعية: "لقد شهدنا انخفاضات قياسية في البطالة بشكل خاص - وقد ركزت على هذا طوال حياتي المهنية - وخاصة بالنسبة للأميركيين من أصل إفريقي والعمال من أصل إسباني والمحاربين القدامى، كما تعلمون، العمال الذين لا يحملون شهادات الثانوية العامة" في ماريلاند.

 

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