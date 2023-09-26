الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسلام عفيفى يكشف أهم تحديات الجيل الحالى مقارنة بالأجيال السابقة

إسلام عفيفى
إسلام عفيفى

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن لكل جيل تحدياته، وأن نكسة 1967 كانت من أصعب المراحل التي عاشتها مصر، فقد عانى الشعب المصري كله من حالة انتكاسة، وكانت المعنويات تحت الصفر وتم اغتيال الحلم، كما عانى المصريون من الصدمة. 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "في الفترة المذكورة، كان هناك حالة تحد، فالأرض محتلة وكيف نحررها وكيف نعيد بناء القوات المسلحة، ولم تكن السلع الغذائية موجودة، والناس تقف طوابير للحصول على كيلو سكر أو زجاجة زيت، وكانت تلك حالة استثنائية في مصر". 

وتابع، أن ما جرى في نصر أكتوبر 1973 مسح عار الهزيمة، فنسى الناس ما جرى في الفترة التي أعقبت هزيمة 1967، وسبقت انتصار أكتوبر 1974، مشددًا على أن المصريين يسخرون من أزماتهم، وهذا الأمر دليل على الصحة النفسية والقدرة على تجاوز التحديات. 

تحديات جديدة تواجه هذا الجيل

وأوضح، أن التحدي أمام هذا الجيل في الفترة الراهنة هو العمل والتعب حتى نكمل الحلم، فمنذ سنوات كان حلم المصريين هو أن تكون الدولة مستقرة وآمنة ويمشي الناس في الشوارع بصورة طبيعية، ولكن الآن يتم مناقشة المشروعات القومية بعد تحقيق الاستقرار.

إسلام عفيفي تحديات نصر أكتوبر الجيل الفترة الراهنة الدولة مستقرة

مواد متعلقة

من مدينة السلام.. "وزراء المالية" يناقشون كيفية مواجهة تحديات الاستثمار فى البنية التحتية

في ذكرى النصر.. كامل مطر: المصريون تحملوا مشقة النكسة واستعادة الأرض

العسيرى يكشف لـ"الشاهد" سر الأغنية التى أغضبت عبدالناصر بعد النكسة

السيسى: نتطلع إلى اتخاذ خطوات حاسمة إزاء تحديات التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

عاجل .. نقابة الأطباء فى السودان: مئات الوفيات بحمى الضنك بسبب الحرب

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

تظاهرة حب.. جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى