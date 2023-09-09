السيسى: نتطلع إلى اتخاذ خطوات حاسمة إزاء تحديات التنمية المستدامة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في إطار مواجهة أزمة الغذاء أعلنت مصر مؤخرًا عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بقمة قادة مجموعة العشرين، اليوم، التي تعقد في نيودلهي، أنه في "إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعمًا لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، نتطلع إلى أن تسهم قمتنا في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات، التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة".

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.