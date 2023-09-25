تقنية الفيديو تلغى هدفًا لـ الزمالك فى شباك المقاولون

ألغت تقنية الفيديو هدفًا لـ الزمالك في شباك نظيره المقاولون العرب في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

هدف الزمالك جاء عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة 65 من متابعة لتمريرة محمد أشرف روقا، ليضع الكرة ببراعة في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لتواجد اللاعب في موقف تسلل.



الزمالك سيطر على مجريات الدقائق الأولى وكانت أولى الخطورة تسديدة من زيزو في الدقيقة الثانية من خارج المنطقة تصدى لها محمود أبوالسعود.

وفي الدقيقة التاسعة، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق مصطفى شلبي من الطرف الأيسر شتتها الدفاع بنجاح.



وبالدقيقة 21 سدد إيشو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بقليل فوق مرمى أبوالسعود.



وكانت أول هجمة خطيرة للمقاولون بالدقيقة 24 برأسية خطيرة من محمد سالم بعد عرضية "جبنة" مرت بقليل فوق مرمى محمد صبحي.



وشهدت الدقيقة 34، تسديدة من حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.



وبالدقيقة الثانية من وقت بدل ضائع، حاول زيزو من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، لكنها جاءت بعيدة فوق مرمى أبوالسعود.



موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيًا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد طارق، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حاتم سكر

وخط الوسط: محمد حسام “بيسو”، عمرو السيسي، أحمد مصطفى "زيزو".

والهجوم: مصطفى شلبي، أوباما، أحمد عبدالرحيم “إيشو”.